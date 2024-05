Про це команда Mercedes повідомляє у своєму акаунті в соціальній мережі Х.

Рассел проїхав на старовинному відреставрованому автомобілі з італійського міста Фаенца у селище Брізігелла, де йому вручили нагороду.

Перед виїздом гонщик найшвидшого виду спорту розповів журналістам, що хоче відчути те, що відчували гонщики сто років тому. Також він відзначив, що старовинний "Мерседес", який відреставрували, виглядає як новенький.

Користувачі у соціальних мережах відмітили, як органічно вписався 26-річний гонщик у вінтажний автомобіль та вулиці старовинного міста.

Цими днями Джордж Рассел змагатиметься вже на справжньому гоночному боліді Формули-1 на Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі (Італія).

This sound 😍🔊 The 1924 Targa Florio car recently restored by Mercedes sounded EPIC on arrival yesterday in Brisighella 😁 pic.twitter.com/JUA5N62JC6