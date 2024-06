Поділитись:













Скопійовано



За кілька днів прем'єри другого сезону серіалу "Дім Дракона" стало відомо, що шоу продовжують на третій сезон.

Про це повідомляє The Verge.

Наразі невідомо, ані що буде у новому сезоні, ані коли він вийде.

Прем'єра другого сезону серіалу відбудеться 16 червня на стрімінговій платформі HBO Max.

Нагадаємо, дії спін-оффу "Гри престолів" відбуваються за 200 років до початку історії Старків та Ланістерів. Серіал зосереджений на боротьбі за владу між двома гілками дому Таргарієнов.

Як повідомляли Українські Новини, шоуранери другого сезону серіалу "Дім дракона" пообіцяли, що у шоу буде епізод, який спробує перевершити за жорстокістю криваву сцену Червоного весілля з "Гри престолів". Попередньо, епізод називається "Кров та Сир" (Blood and Cheese).

Стрімінговий сервіс Max презентував новий трейлер, присвячений драконам зі всесвіту серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), напередодні прем'єри другого сезону шоу "Дім дракона" (House of the Dragon).

Раніше, перший 10-серійний сезон "Дому Дракона" вийшов на екрани з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року. Його продовжили на другий сезон лише через тиждень після прем'єри, яка зібрала рекордні для HBO рейтинги. Таким чином, другий сезон стартує менш ніж за два роки після першого.