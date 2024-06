Поділитись:













Скопійовано



Шоуранери другого сезону серіалу "Дім дракона" пообіцяли, що у шоу буде епізод, який спробує перевершити за жорстокістю криваву сцену Червоного весілля з "Гри престолів". Попередньо, епізод називається "Кров та Сир" (Blood and Cheese).

Про це пише Games Radar.

Журналісти видання поцікавилися у шоуранера серіалу "Дім дракона" Раяна Кондала, чи буде у шоу епізод, який є в книзі Джорджа Мартіна, коли двоє злочинців, найнятих прихильниками Рейніри, викрадають дружину Ейгона ІІ (це єдинокровний брат Рейніри) та її дітей, а потім убивають одного із синів на очах у матері. Конлал підтвердив, що такий епізод дійсно може бути, але він все одно не перевершить Червоне весілля з "Гри престолів", коли в один момент гинуть одразу кілька головних персонажів серіалу — Кейтлін Старк, її старший син Роб Старк та його вагітна дружина.

"Я трохи заперечую порівняння. Це, безумовно, момент, що шокує. Але причина, чому Червоне весілля було чудовим, полягала в тому, що воно шокувало тим, що усунуло двох зірок серіалу після смерті самого Неда Старка. Ніщо цього не перевершить", — вважає Раян Кондал.

Він додав, що зазначений епізод з дітьми Ейгона має показати, як сімейна ворожнеча може легко вийти з-під контролю.

"Ця конкретна подія займає своє місце в оповіді, і, звичайно, вона шокує. Але насправді, це спосіб додати драми й показати, наскільки страшною може бути війна і як швидко все може вийти з-під контролю, особливо в такі середньовічні періоди", — поділився Кондал.

Він визнав, що творці "Дома дракона" постійно перебуватимуть у тіні оригінального серіалу.

Як повідомляли Українські Новини, стрімінговий сервіс Max презентував новий трейлер, присвячений драконам зі всесвіту серіалу "Гра престолів" (Game of Thrones), напередодні прем'єри другого сезону шоу "Дім дракона" (House of the Dragon).

Раніше, перший 10-серійний сезон "Дому Дракона" вийшов на екрани з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року. Його продовжили на другий сезон лише через тиждень після прем'єри, яка зібрала рекордні для HBO рейтинги. Таким чином, другий сезон стартує менш ніж за два роки після першого.