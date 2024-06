Про це повідомляє The War Zone.

На знімках видно, що на аеродромі стоять кілька літаків, схожих на Су-57. А на бетоні поряд з ними — сліди вибуху чи пожежі. Один з таких слідів виглядає як обгоріла дірка від вибуху.

"Як і на знімку ГУР, на ньому видно обгорілі сліди і невелику воронку зліва від кабіни середнього літака. Як ми зазначили вчора, вибух і особливо шрапнель від такого близького вибуху, найімовірніше, проробили б у літаку дірки та заподіяли б інші пошкодження", — йдеться в повідомленні.

На знімку від 7 червня перед атакою на пероні зліва від літака видно невелике знебарвлення, але немає слідів опіків або кратерів. На пероні також намальовано силует Су-57, який росіяни використали, намагаючись зірвати українські ударні операції.

Біля інших двох літаків слідів пожежі нема.

We got new images from @Maxar of the Su-57 Budanov told me was damaged in a Ukrainian drone attack. They show two other Felons as well, These wider before and after views offer much more context and opportunity for comparative analysis.https://t.co/wYVZfU2LK2