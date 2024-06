Поділитись:













Видавець Annapurna Interactive анонсував нову пригодницьку гру Mixtape. У записі саундтреків до неї візьмуть участь такі зірки як Іггі Поп, Joy Division, The Smashing Pumpkins, Devo, Roxy Music, Lush, Siouxsie and the Banshees. Трейлер гри було опубліковано на сторінці XBOX на Youtube.

Як зазначають автори, Mixtape - це відеогра в дусі Life Is Strange, натхненна ностальгією фільмів про дорослішання. Головні герої - троє підлітків, які вирушають у чергову пригоду перед закінченням школи під "саундтреки покоління".

"Дорогою на їхню останню спільну вечірку ідеально підібраний плейлист забирає персонажів у примарні спогади. Переживайте різноманітні епізоди, що розкривають ключові моменти, які їх сформували. Це найкращі хіти підліткової дружби, від першого поцілунку до останнього танцю", - йдеться в описі гри.

Виробництвом гри займається студія Beethoven & Dinosaur, яка створила платформер The Artful Escape - лауреата премії BAFTA у 2022-му. Проєкт вийде 2025 року на PC та Xbox Series, а також із першого дня буде доступний у каталозі Game Pass.

