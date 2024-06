Поділитись:













Геймдиректор Days Gone Джефф Росс, який з 2020 року не працює в Bend Studio, розповів про приблизну вартість наступного тайтла студії, зазначивши, що зробити продовження Days Gone було б дешевше. Про це він написав на своїй сторінці в Х (Twitter).

Росс пише, що Sony витратила на гру вже щонайменше $250 мільйонів доларів. Геймдиректору ця цифра здається "божевільною". Особливо враховуючи, що видавець не захотів розробляти сиквел Days Gone, який обійшовся б, за словами колишнього працівника студії, у $150 мільйонів, що приблизно відповідає бюджету першої гри.

При цьому, Джефф Росс зазначив, що не знає який саме проєкт розробляють його колишні колеги.

"Що б це не було, вони витратили на це щонайменше чверть мільярда доларів. Я не бізнесмен, але це божевілля, враховуючи той факт, що Sony не хотіла фінансувати продовження DG за вигідною базовою ціною в сто п’ятдесят мільйонів", - написав Росс.

Раніше Росс заявляв, що керівники Sony, включно з новим главою PlayStation Германом Хульстом, ніколи не були фанатами Days Gone. І це одна з причин, чому, на його думку, екшен не отримає продовження. Іншою причиною він назвав портфоліо PlayStation: у компанії вже є більш успішна серія про істот, схожих на зомбі (The Last of Us).

Якщо дані Росса правдиві, то виробництво нового тайтла Bend Studio обійшлося Sony дорожче, ніж, наприклад, God of War Ragnarök (200 мільйонів).

Про наступну гру Bend Studio наразі немає конкретних даних, але в березні поточного року студія відкрила вакансію проджект-менеджера. У 2022 році у Bend Studio повідомляли, що працює над тайтлом із мультиплеєром та розвиває системи відкритого світу Days Gone.

