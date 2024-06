Про це повідомила пресслужба "Ред Булл".

"З моменту приєднання до команди наприкінці 2020 року, Чеко провів свої найуспішніші сезони у Формулі-1, завершивши сезон 2023 року на другому місці в чемпіонаті пілотів, коли вперше в історії команда фінішувала на першій-другій позиціях у чемпіонаті світу. Набрані очки Серхіо сприяли завоюванню двох Кубків конструкторів Oracle Red Bull Racing у 2022 і 2023 роках", — йдеться у повідомленні.

На рахунку 34-річного улюбленця вболівальників п'ять перемог у перегонах з Oracle Red Bull Racing, 29 подіумів і три поул-позиції, включно з першою поул-позицією для мексиканського гонщика.

Чеко Переса називають "Король вулиць" і "Міністр оборони Мексики" після того, як він у якості другого пілоту команди допоміг Максу Ферстаппену здобути перший титул чемпіона світу в Абу-Дабі у 2021 році.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez