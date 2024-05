Поділитись:













Гран-прі Монако "Формули-1" почалося з великої аварії: на першому ж колі одразу три боліди, включаючи один "Ред Булл", потрапили у велику аварію.

За трансляцією можна було спостерігати онлайн.

На вузькій трасі у Монте-Карло мексиканський пілот "Ред Булл" Серхіо Перес зачепив спочатку болід команди "Хаас" Кевіна Магнуссена, а потім огорожу. Машини зіткнулися та влаштували велику аварію. Потім у болід "Ред Булл" влетів інший пілот "Хаасу" Ніко Хюлкенбер.

Внаслідок пригоди машина Переса отримала значні пошкодження, і він залишив змагання. Також обидва "Хааси" достроково завершили гонку.

На трасі вивісили червоні прапори, що означає повну зупинку гонки, щоб очистити трасу від уламків. Через приблизно півгодини гонку продовжили.

Rewind to the first lap before the red flag ⏪

The Alpine drivers make contact and Ocon takes flight at Portier! Both drivers have made it back to the pit lane #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/uDApxbVRnu — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

Cranes lifting cars, marshals clearing the track



The clear up continues#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/heuNuToKYN — Formula 1 (@F1) May 26, 2024

В результаті гонку виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, який якраз родом з Монако. Зазвичай гонщики не виграють гонки у країнах, звідки вони родом. Перемогу він відсвяткував стрибком у море.

There’s only one way to celebrate in Monaco! 🏊



And @Charles_Leclerc wasn’t waiting for Fred to decide! 😂 #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/yZcptCxEfN — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) May 26, 2024

Нагадаємо, минулого тижня британський гонщик Формули-1 Джордж Рассел сів за руль старовинного гоночного автомобіля Mercedes, який сто років тому брав учать у одній з перших автомобільних гонок — Targa Florio в Італії. Сто років тому саме Mercedes виграв цю гонку, тому у 2024 року саме пілота команди Mercedes нагородили престижною премією імені Лоренцо Бандіні за особливі досягнення в автоспорті.