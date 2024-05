Ice Cube. Фото: кадр з кліпу "It Was A Good Day"

Ice Cube. Фото: кадр з кліпу "It Was A Good Day"

Американський репер Ice Cube заявив під час виступу на фестивалі California Roots Festival, що такі ікони жанру, як Нас та Кендрік Ламар, все одно недотягують до його треку No Vaseline, який він назвав найкращим дісом в історії хіп-хопу, пише Billboard.

За словами артиста, у треку він "знищив" чотирьох виконавців та їхнього менеджера.

"No Vaseline - найкращий діс в історії хіп-хопу.І ось чому: один емсі, тобто я, знищив чотирьох козлів та їхнього менеджера. Ніхто не зможе мене перевершити", - заявив репер.

Як відомо, трек No Vaseline увійшов до другого студійного альбому Ice Cube "Death Certificate", який побачив світ у 1991 році. Діс був адресований колишнім соратникам репера по групі N.W.A.: Eazy-E, Dr. Dre, MC Ren, DJ Yella та їхньому менеджеру Джеррі Геллеру, якого виконавець звинувачує в розладі в команді.

Висловлювання Ice Cube пов'язане з нещодавнім біфом Дрейка та Кендріка Ламара, що завершився перемогою останнього. Як повідомлялося раніше, Кендрік Ламар заробив понад $562 тисячі доларів на стримінгу дисів на Дрейка. Найбільше артисту приніс трек Not Like Us.