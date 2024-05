Поділитись:













Американський репер Кендрік Ламар заробив понад $562 тисячі доларів на стримінгу дисів на Дрейка. Найбільше артисту приніс трек Not Like Us, повідомляє сервіс HITS Daily Double.

За даними сервісу, дохід від прослуховувань та продажів треку Not Like Us становив майже $268 тисяч доларів. Трек Euphoria приніс $212 тисяч, а Meet the Grahams - $98 тисяч доларів. Роялті самого Кендріка менші, проте він все одно непогано заробить, враховуючи, що він просто вирішив покритикувати колегу.

Початок публічному конфлікту двох виконавців поклав альбом We Don't Trust You - "Ми тобі не віримо" - репера Future та продюсера Metro Boomin, який вийшов 22 березня 2024 року. У ньому є кілька завуальованих випадів на адресу Дрейка, хоча ім'я безпосередньо не називається. Кендрік Ламар взяв участь в одному з найгучніших треків релізу - Like That. У своєму куплеті він прямо диситує Дрейка, називаючи його творчість легковажною. Ще він каже: "Та пішла ця велика трійка, є тільки великий я". Це відсилання до пісні Дрейка First Person Shooter, де репер Джей Коул назвав себе, Дрейка і Кендрика великою трійкою сучасного репу. Так Ламар відмовляється від асоціацій із ними.

Щоб розуміти рівень претензій в межах конфлікту, Дрейк у своїх піснях у відповідь висміяв маленький розмір ноги Ламара та назвав його карликом, а також розкритикував його колаборації з поп-зірками на кшталт Maroon 5 й Тейлор Свіфт, хоча сам теж із нею працював. А ще заявив, що SZA та інші артисти лейблу Кендріка Top Dawg Entertainment обігнали того за популярністю.

Як повідомлялося раніше, репер Дрейк поставив 565 тисяч доларів на перемогу британця Ф'юрі у бою проти Олександра Усика та програв.