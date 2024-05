Про це повідомило посольства Сполучених Штатів Америки в Києві у соцмережі Х.

"Ми раді вітати заступника міністра фінансів Воллі Адеємо в Києві, де він зустрічається з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші подальші кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів", – йдеться в повідомленні.

We are pleased to welcome @TreasuryDepSec Wally Adeyemo to Kyiv as he meets with senior officials to discuss U.S. support for Ukraine, our next steps to tighten sanctions, and efforts to harness the value of Russian frozen assets.