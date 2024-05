Поділитись:













Датська компанія LEGO створила п'ять нових конструкторів, присвячених українським памʼяткам: Київські Золоті ворота, бахчисарайський Ханський палац, Підгорецький замок, Одеський національний академічний театр опери та балету та Миколаївську астрономічна обсерваторія.

Про це йдеться у повідомленні United24, які виступили співавторами ідеї.

Моделі створили майстри з чотирьох країн: Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України.

Що відомо про моделі

Модель Золотих воріт заввишки 31,2 см складається із 2520 деталей.

Модель Ханського палацу заввишки 20,5 см складається із 2238 деталей.

Модель Підгорецького замку заввишки 23,7 см складається із 7755 деталей.

Модель Одеського оперного театру заввишки 22,7 см складається із 4976 деталей.

Модель Миколаївської астрономічної обсерваторії заввишки 20,3 см складається із 3463 деталей.

Усього будуть розіграні 15 конструкторів — по три кожного виду.

Купити конструктори неможливо. Зате можна виграти, задонативши від 24$ на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області. Начальний заклад постраждав 11 жовтня 2022 року під час російського обстрілу.

Як повідомляли Українські Новини, LEGO анонсував новий набір, який буде присвячений фентезійному всесвіту з роману "Володар перснів" Джона Толкіна. З великого набору The Lord of the Rings: Barad-dûr вдасться зібрати культову фортецю Саурона і розташоване на її вершині світлове Всевидюче Око, що світиться

До цього LEGO презентували набір із драконом, таверною та замком зі всесвіту гри "Підземелля і дракони". До комплекту, вартість якого становить $360 доларів, також увійшли мініатюри совомедведя, бехолдера та коеурла.