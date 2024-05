Поділитись:













Скопійовано



Всесвітньо відомий данський бренд конструкторів LEGO анонсував новий набір, який буде присвячений фентезійному всесвіту з роману "Володар перснів" Джона Толкіна. З великого набору The Lord of the Rings: Barad-dûr вдасться зібрати культову фортецю Саурона і розташоване на її вершині світлове Всевидюче Око, що світиться, повідомляє офіційний сайт LEGO.

Модель будівлі розділена на кілька поверхів, серед яких збройова та кузня, в'язниця, їдальня, їдальня, тронний зал й бібліотека. У компанії LEGO заявили, що ворота замку відчиняються автоматично.

У комплект увійшла 5471 деталь, а також десять фігурок героїв, включно з Голлумом, Фродо, Семом, Темним Володарем та кількома орками. Деяких персонажів можна оснастити додатковими аксесуарами, на кшталт, зброї та щитів.

Розміри всієї інсталяції: 45x30x83 сантиметри. Вона отримала віковий рейтинг "18+".

Світові продажі набору The Lord of the Rings: Barad-dûr почнуться 4 червня - його вартість становитиме $460 доларів.