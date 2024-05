Поділитись:













Скопійовано



Збірка Louis in London всесвітньовідомого джазового музиканта Луї Армстронга, яка раніше не видавалася, вийде на лейблі Verve Records 12 липня. Реліз містить виступ артиста на BBC 2 липня 1968 року, повідомляє The Guardian.

Серед іншого, до 13-трекової платівки увійдуть записи таких пісень, як The Bare Necessities, Mack the Knife, Hello, "Dolly!", (Back Home Again) In Indiana, You'll Never Walk Alone та What a Wonderful World.

Концерт на BBC став для Армстронга, який помер у 1971 році, останнім великим шоу. Отримавши копію альбому, виконавець прикріпив до коробки з касетою записку зі словами: "Для фанатів".

Луї А́рмстронг — американський джазовий музикант, трубач та вокаліст, у США відомий як король джазу. Став одним з найбільш популярних виконавців джазу у XX столітті.

Як повідомлялося раніше, до нового мініальбом Сержа Танкяна увійде невидана пісня System of a Down. За словами музиканта, на майбутньому мініальбом Foundation з'явиться трек "з ранніх часів" гурту, який ніколи раніше не випускався.