До нового міні-альбому Сержа Танкяна увійде невидана пісня System of a Down

Серж Танкян (System of a Down). Фото: Depositphotos

Лідер ню-метал-колективу System of a Down Серж Танкян заявив, що в його майбутньому мініальбом Foundation з'явиться трек "з ранніх часів" гурту, який ніколи раніше не випускався, повідомляє видання Louder.

В інтерв'ю музикант розповів, що до випуску ретроспективної платівки його підштовхнуло написання філософських мемуарів, що "випадково вилупилися", - книжки Down With the System, реліз якої заплановано на 14 травня поточного року.

Кілька пісень з EP були написані під час роботи Танкяна над першим сольним лонгплеєм Elect The Dead, який вийшов у 2007 році, але не підійшли для нього.

Серж також зазначив, що назву Foundation (з англ. "Основа") обрано тому, що ці композиції - "фундамент його музичного життя". За словами артиста, для альбому вже було знято п'ять відеороликів (за кількістю треків). Реліз заплановано на вересень.

