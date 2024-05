Про це повідомляє Queensberry Promotions.

Під час церемонії зважування ринг-анонсер Майкл Баффер запросив Усика та Ф'юрі провести битву поглядів. Але замість цього боксери спочатку уперлися один в одного лобами, а потім почали штовхатися. Командам обох чемпіонів довелося рознімати боксерів.

Актуальна вага Усика – 105,9 кг. За рік український спортсмен набрав понад 5,5 кілограмів. Ф'юрі важить 118,8 кг. Перед попереднім боєм британець важив майже 126 кг.

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі відбудеться 18 травня в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Зараз ці два боксери контролюють головні пояси: WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Трансляція почнеться о 20:00 18 травня за київським часом. Але сам бій відбудеться після опівночі: орієнтовно о 00:55.

NO BACK DOWN.



FOR THE ULTIMATE CROWN.



🏆 #FuryUsyk | MAY 18 12PM ET | https://t.co/spISUpN7zN pic.twitter.com/JvTlveNViO