Про це йдеться в повідомленні Президента Литви в соцмережі Х.

"У День вишиванки українці святкують свою багату культуру та вшановують силу української нації. Кажуть, що вишиванка, частина українського національного костюма, має силу захищати від біди та приносити удачу. Нехай вона допоможе наблизити перемогу України!" – йдеться в повідомленні.

Президент Литви привітав з Днем вишиванки та відмітив у повідомленні акаунт Президента України Володимира Зеленського.

On #Vyshyvanka Day, Ukrainians celebrate their rich culture and honor the strength of 🇺🇦nation.⁰

Vyshyvanka, part of 🇺🇦 national costume, is said to have the power to protect from harm & bring good luck. May it help bring 🇺🇦 victory closer!

@ZelenskyyUa, Happy Vyshyvanka Day! pic.twitter.com/cLqfglr5Oy