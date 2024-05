Глядачі незадоволені невідповідністю зовнішності Еллі в другому сезоні The Last of Us (Останні з нас)

В мережі з'явилися кадри зі зйомок другого сезону серіалу "Останні з нас" (The Last of Us). На них показані головні героїні нового сезону – Еллі та Діна у виконанні Белли Ремзі та Ізабели Мерсед відповідно. Фото опубліковані пабліком DumTheBomb в X (Twitter).

У коментарях до допису багато шанувальників франшизи зауважують, що зовнішність виконавиці ролі головної героїні не відповідає віку персонажу, якого вона грає. Річ у тім, що на момент подій The Last of Us: Part 2 (серіал зроблено за мотивами однойменної відеогри) Еллі вже 19 років, і по персонажу видно, що вона багато років прожила в умовах зомбі-апокаліпсису.

Белла Ремзі та Ізабела Мерсед. Фото: DomTheBomb

Белла Рамзі, попри нову зачіску, як і раніше, виглядає як школярка. І цей факт дуже засмутив частину користувачів.

"Вибачте, але Белла виглядає точно так само, як у сезоні 1. Нам потрібна була актриса старшого віку для сезону 2, в іграх Еллі виглядає зовсім іншою", – пише в коментарях користувач на ім'я Алекс Веласкес.

Інші користувачі жартують, пригадуючи пригоди, з якими героїні доведеться зіткнутися у новому сезоні.

"Це та Еллі, яка збирається вбити лісовий культ, битися з гігантським понівеченим пацієнтом 0, інфікованим у підвалі лікарні, переслідувати й бити одну з голов Еббі свинцевою трубою, битися з Еббі вперше, розстріляти комплекс у Каліфорнії де Еббі тримають у полоні, а потім знову битися з Еббі? …. Добре", – іронізує користувач Жезе Орнелас.

Дехто з читачів зазначає, що радий, що історію дізнався з гри, а не з серіалу.

"Я радий, що першим побачив цю Діну", – написав Джастін Лю, додавши зображення Еллі з гри.

I’m glad I saw this Dina first. pic.twitter.com/Xfl2b6srDm — Justin Luo (@justinphotomode) May 12, 2024

Як повідомлялося раніше, вже підтверджено, що роль Еббі дісталась 27-річній американській актрисі Кейтлін Девер, а зірка серіалу "Сварка" Янґ Мазіно зіграє Джессі.

Реліз другого сезону серіалу очікується у 2025 році.