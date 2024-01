Ізабела Мерсед та Діна з гри "Last of Us 2". Фото: Getty/Naughty Dog

Напередодні початок зйомок другого сезону серіалу "Останні з нас" (The Last of Us Part) від Netflix, з'являється все більше інформації про акторів, що залучені до процесу. Так стало відомо, що Ізабела Мерсед зіграє Діну партнерку Еллі. Про це повідомляє Variety.

Шоуранери серіалу Крейг Мезін та Ніл Дракман описують Діну як "вільну духом, чия відданість Еллі буде випробувана жорстокістю світу, в якому вони живуть".

Діна є одним з ключових персонажів у грі The Last of Us Part 2, тому, вірогідно, у серіалі її роль також буде великою.

"Діна — тепла, блискуча, дика, смішна, моральна, небезпечна і миттєво закохує в себе. Можна вічно шукати актора, який би з легкістю втілював усе це, а можна одразу знайти Ізабелу Мерсед. Ми дуже пишаємося тим, що вона приєдналася до нашої сім'ї, - заявив шоураннер і сценарист Крейг Мейзін.

Ізабела Мерсед є акторкою та співачкою, вона з’явилася у фільмах "Трансформери: Останній лицар" та "Мадам Павутина".

Як повідомлялося раніше, зйомки другого сезону серіалу мають розпочатися 12 лютого. Також відомо, що цей сезон "Останніх з нас" буде заснований на сюжеті гри The Last of Us Part 2, хоча невідомо, чи він повністю адаптує гру, чи лише частково, а глядачі отримають продовження у вигляді наступних сезонів.

Крім того, вже підтверджено, Белла Рамзі та Педро Паскаль повернуться до своїх ролей Еллі та Джоела.

Також напередодні стало відомо, що роль Еббі дісталась 27-річній американській актрисі Кейтлін Девер, а зірка серіалу "Сварка" Янґ Мазіно зіграє Джессі.

Реліз серіалу очікується у 2025 році на Netflix.