Наступною грою від Sucker Punch стане Ghost of Tsushima 2

Відомий ігровий журналіст та інсайдер Джейсон Шраєр спростував чутки щодо того, що наступною грою студії Sucker Punch може бути щось окрім Ghost of Tsushima 2. Відповідний допис Шраєр опублікував на своїй сторінці в X (Twitter).

Коментуючи інформацію Джеффа Ґарбба з Giant Bomb, що наступною грою від творців Ghost of Tsushima стане нова гра у франшизі Sly Cooper, Шраєр зазначив, що Sucker Punch – це студія одного проєкту.

"На жаль, у цьому немає правди. Sucker Punch — однопроєктна студія. Причина, чому Ghost of Tsushima 2 ще не вийшла, полягає в тому, що створення відеоігор AAA зараз займає 5-7 років. (Крім того, Sucker Punch менший за більшість інших розробників ігор AAA)", - написав Джейсон Шраєр.

Як відомо, Sucker Punch розробила перші три гри у серії Sly Cooper після чого перейшла до нових проєктів: Infamous, а згодом й Ghost of Tsushima.

Як повідомлялося раніше, відомий американський ігровий журналіст Джейсон Шраєр, який є автором низки успішних книг про індустрію відеоігор повідомив, що його наступна робота, книга "Грай красиво: Зліт, падіння та майбутнє Blizzard Entertainment" (Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment), яка присвячена роботі відомої студії, буде випущена також російською мовою та буде продаватися у РФ, але увесь прибуток з продажу він пообіцяв передати на допомогу Україні.