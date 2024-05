Поділитись:













Квитки на шоу співачки Дженніфер Лопес у рамках її майбутнього туру This is Me... Now тепер продаються на сайтах-реселерах лише за 10 доларів. Це дешевше, ніж кепка з мерчу виконавиці та ставить під загрозу сам тур, повідомляє Daily Mail.

Зірка зіткнулася з надзвичайно низьким інтересом до свого туру, і, відповідно, поганими продажами квитків, через що їй вже довелося скасувати кілька виступів. За даними Daily Mail, організатор туру Live Nation рекомендував менеджеру Джей Ло Бенні Медіні скасувати всі 30 концертів, однак той відмовився.

"У Live Nation дуже стурбовані продажами квитків. Вони не хочуть, щоб Джей Ло почувалася ніяково, побачивши порожні місця на стадіонах, на яких вона збирається виступати. Але вона занадто гордовита, щоб усе скасувати, тож хай там що буде, вони не зможуть її переконати", - розповів інсайдер.

Також видання зазначає, що через відсутність попиту на квитки Лопес звернулася за порадою до колег, яким вдалося влаштувати успішні гастролі, - Тейлор Свіфт та Мадонни. Крім того, артистка додала в офіційний анонс, що виконуватиме свої найкращі хіти. Проте на майданчиках все ще багато вільних місць, а тур стартує вже 26 червня.

На думку експертів, проблема полягає в невдалому маркетингу. Проєкт This Is Me... Now - а це не тільки тур, а й однойменні альбом та документальний фільм - побудований навколо історії кохання Дженніфер Лопес та її чоловіка, актора Бена Аффлека, проте зараз цей роман не такий цікавий для аудиторії, як був у нульові.

Як повідомлялося раніше, Дженніфер Лопес розповіла що ціла низка зірок з різних причин відмовилися взяти участь у створенні стрічки This Is Me... Now, яка вийшла цьогоріч. Так Джей Ло зазначила, що Тейлор Свіфт відмовилася від зйомок через тур Eras. Іншою зіркою, яка сказала "Ні" стала Аріана Гранде, оскільки була зайнята в мюзиклі "Зла: Частина перша".