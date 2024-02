Поділитись:













Співачка Дженніфер Лопес розповіла що ціла низка зірок з різних причин відмовилися взяти участь у створенні стрічки This Is Me... Now, яка вийшла цьогоріч. Про це артистка розповіла в документальній стрічці The Greatest Love Story Never Told, прем'єра якої відбулася 27 лютого.

Так Джей Ло зазначила, що Тейлор Свіфт відмовилася від зйомок через тур Eras. Іншою зіркою, яка сказала "Ні" стала Аріана Гранде, оскільки була зайнята в мюзиклі "Зла: Частина перша".

Крім того, за даними видання TMZ, у проєкті Джей Ло також мали з'явитися Снуп Догг, Ліззо, SZA, Бед Банні, Ентоні Рамос, Ванесса Гадженс, Джейсон Момоа, Дженніфер Кулідж та Хлої Кардаш'ян, проте ніхто з них не знайшов часу.

Проте у фільмі знялися Софія Вергара, Джейн Фонда та Тревор Ноа. Зірки зіграли знаки зодіаку в уявній "Раді зодіаку".

Фільм This Is Me... Now вийшов 16 лютого разом з однойменним альбомом. У червні співачка вирушить у перший за п'ять років тур на підтримку релізу. За задумом Лопес, This Is Me... Now - це продовження платівки This Is Me... Then (2002). Обидва лонгплеї натхненні, за її словами, чоловіком артистки Беном Аффлеком.

Як повідомлялося раніше, у новому кліпі Дженіфер Лопес з'явились сукні українських дизайнерів.