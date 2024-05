Про це повідомляє Newsweek.

"На кадрах відбито український удар ATACMS, при цьому чотири ракети ATACMS, включаючи один боєприпас, що не розірвався, потрапили по російському полігону в Можняківці Луганської області. Судячи з кадрів, втрати будуть "значними", - зазначило джерело видання.

OSINT-аналітики також заявили, що принаймні один ATACMS вразив групу з більш ніж 100 російських солдатів, завдавши ударів сотнями бомб M74 APAM.

At least one ATACMS directly hit this cluster of soldiers pic.twitter.com/tB9mVdbznN