Засновник студії Dragami Games Йосімі Ясуда натякнув на те, що повноцінна презентація ремастера гру Lollipop Chainsaw - Lollipop Chainsaw RePOP відбудеться вже незабаром, повідомляє VGC.

Конкретну дату релізу названо не було, проте навряд чи на неї доведеться чекати довго, оскільки сам реліз ремастера заплановано на літо 2024 року. Йосімі Ясуда, зі свого боку, закликав підготуватися до "повернення легендарного мисливця на зомбі Джульєт", головної героїні гри.

Є велика ймовірність того, що презентація відбудеться в рамках Summer Game Fest, який відбудеться 8 червня 2024 року.

Водночас варто нагадати, що попри те, що в розробці ремастера взяла участь художниця оригінальної Lollipop Chainsaw, над створенням Lollipop Chainsaw RePOP не працював креативний директор оригіналу Suda51, так само як і сценарист оригіналу Джеймс Ганн ("Вартові галактики").

Як повідомлялося раніше, керівник розробки ремастера відеогри The Last of Us Part II (Останні з нас Частина 2) від студії Naughty Dog Меттью Галлант розповів про те, чому компанія вирішила робити ремастер другої частини гри всього через кілька років після релізу. На його думку, це кращий спосіб познайомити з грою нових гравців.