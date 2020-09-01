підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Інтерв’ю
  • Керівник напрямку OSTCHEM RETAiL Євген Хуріленко : фермеру зараз вигідніше купувати продукцію українського виробника
01 вересня 2020, вівторок, 12:27 0
Інтерв’ю 2020-09-01T12:53:47+03:00
Українські Новини
Керівник напрямку OSTCHEM RETAiL Євген Хуріленко : фермеру зараз вигідніше купувати продукцію українського вир

Керівник напрямку OSTCHEM RETAiL Євген Хуріленко : фермеру зараз вигідніше купувати продукцію українського виробника

Тетяна Зотова
Евгений Хуриленко
Евгений Хуриленко

У серпні OSTCHEM RETAiL, роздрібний напрям українського виробника азотних добрив OSTCHEM, оголосив про підписання угоди з низкою банків на 2020-2021 маркетинговий рік. Програма пропонує цільове фінансування малих і середніх фермерів, які купують азотні міндобрива українського виробника.

OSTCHEM RETAiL був створений всього рік тому, але його виручка вже досягла 1 млрд грн. Євген Хуріленко, керівник напрямку OSTCHEM RETAiL розповів, як розвивається бізнес і які можливості це дає українським аграріям.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

Більше новин про: Ostchem Аграрії OSTCHEM RETAiL аграрний сектор

Смертність від коронавірусу зросла вдвічі, а захворюваність почала падати
Архів
До кінця карантину більше ніж два місяці. Що і де заборонено
Новини
Органи влади, причетні до арешту акцій "Мотор Січ" намагаються уникнути відповідальності, - Карасьов 12:39
Омбудсмен Денисова виступила проти репресивного законопроекту "Про медіа" 12:13
Вітольд Фокін. Фото: wikipedia.org
Мої слова потрапили куди треба. Фокін відреагував на критику через слова про вибори на Донбасі 12:00
У Верховній Раді стартувало перше засідання четвертої сесії парламенту 12:00
Першокласники. Фото: Валерія Назаренко
Початок навчального року на карантині. Як пройшло 1 вересня в Києві 11:50
За добу МОЗ на 60% збільшив кількість тестів на коронавірус 11:30
Відсьогодні батькам новонароджених почнуть виплачувати монетизацію "пакета малюка" 11:00
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Рубль продовжує дорожчати. Курс російської нацвалюти на 1 вересня 10:36
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
більше новин
ДБР знайшло кримінал на Вавриша, — ЗМІ 10:15
Петиція про звільнення Артема Ситника набрала вже більше п’яти тисяч голосів 10:25
Комісія Мін'юсту підтвердила дотримання процедур в експертизах у справі Шеремета, - МВС 10:39
Голова Всеукраїнської Аграрної Ради Андрій Дикун буде змагатися за посаду Голови Уманьської обєднаної територіальної громади на місцевих виборах 12:09
Переможниця STEM is FEM розробила композит для очищення грунтів від нафтопродуктів 20:08
Необхідно переглянути ставку повернення інвестицій на існуючу базу що збільшить ефективність RAB-регулювання – ГС "Розумні електромережі України" 20:09
Пудрик здивований заявою Саакашвілі, і кличе його до діалогу 14:48
Ювелірні магазини мережі B2B jewelry продовжують працювати у звичайному режимі, - Гонта 14:39 Прес-реліз
НАБУ використовувало підставну особу, щоб підібратися до суддів Окружного адмінсуду - ЗМІ 12:59
Хустини від ZINAIDA будуть презентувати на UFW 11:11
більше новин
В Україні підвищилася мінімальна зарплата 05:30
Навчання в карантин. Які правила введуть в школах через коронавірус 09:00
Набрали чинності нові правила поїздки з України в Білорусь 06:25
Фінансисти прогнозують девальвацію гривні до кінця 2020 10:30
"Слуга народу" оголосила весь список — серед кандидатів у мери міст України коміки, лікарі та банкіри 16:58
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ 07:07
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус знову почала зростати 09:30
Філімонов
Зеленський висунув коміка Філімонова в мери Одеси 16:43
Англійський суд направив Порошенку документи за позовом Суркіса 19:15
Карантин в Україні. Які регіони віднесені до "червоної" зони 08:30
більше новин
Сьогодні починається новий навчальний рік в умовах Covid-19. Рекомендації батькам від МОЗ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok