У серпні OSTCHEM RETAiL, роздрібний напрям українського виробника азотних добрив OSTCHEM, оголосив про підписання угоди з низкою банків на 2020-2021 маркетинговий рік. Програма пропонує цільове фінансування малих і середніх фермерів, які купують азотні міндобрива українського виробника.

OSTCHEM RETAiL був створений всього рік тому, але його виручка вже досягла 1 млрд грн. Євген Хуріленко, керівник напрямку OSTCHEM RETAiL розповів, як розвивається бізнес і які можливості це дає українським аграріям.

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