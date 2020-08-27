Грузия стала одной из стран, откуда даже в условиях мирового кризиса начали входить крупные инвестиции в украинскую экономику. Так, Грузинская промышленная группа (Georgian Industrial Group, GIG), осуществляющая деятельность на рынках угледобычи, генерации электроэнергии, газоснабжения, автомобилестроения, недвижимости, медиауслуг, уже взялась за развитие Херсонского торгового порта.

Українські Новини поинтересовались у основателя GIG Давида Бежуашвили, какие перспективы видят в инвестировании в Украину грузинские бизнесмены. А также, какие направления могут стать благодаря инвестициям точками устойчивого роста украинской экономики.

- В какие отрасли промышленности вкладывает Georgian Industrial Group (GIG)?

Основное направление нашей деятельности - это сфера энергетики: производство и продажа электроэнергии, торговля газом, логистика, девелопмент, медицина и финансовый сектор. При этом, фокусируясь главным образом на энергетике, наша группа компаний запустила также диверсификационные процессы развития и инвестирует во многих направлениях. Это и транспортная инфраструктура, недвижимость, и медицинские технологии. Но все направления нашей деятельности объединены общими чертами - это инвестиции в устойчивое развитие, в высокие технологии и в создание новых знаний.

- В каких странах есть офисы GIG?

Наша штаб-квартира находится в столице Грузии, в Тбилиси. Это сердце нашей компании. А международные представительства группы размещены во многих странах – Армения, Азербайджан, Казахстан, в Украине ... мы давно вышли на международный уровень и продолжаем расширять географию присутствия. Это является основой нашей философии - инвестируя в устойчивое развитие мы объединяем разные государства, разных людей. Сегодня в наших компаниях работают до 10 000 мужчин и женщин, на разных должностях, в разных отраслях, но объединенных общей целью создания лучшего будущего. Так же, как в свое время толчком к прогрессу стало сочетание знаний из разных наук, мы объединяем людей из разных стран, с разными знаниями и ментальностью, для развития и создания лучшего будущего.

- Какая роль Украины в стратегии и планах развития Вашей группы?

Очень важная. Объясню почему. Прежде всего, люди - мы не только имеем исторические связи между нашими народами, но и личные дружеские отношения. Мы охотно принимаем в гостях украинцев, а украинцы всегда рады нам, мы это всегда чувствуем. У нас много общего и мы понимаем друг друга. Это очень важно и для ведения бизнеса, и для социальных проектов. И для инвестирования.

- Какова структура вашей группы компаний?

Как уже говорил, у нас разнообразный портфель бизнеса. GIG владеет и работает на тепловых и гидроэлектростанциях, активно развиваем направление солнечной и ветроэнергетики. Также наши компании занимаются коммерческой недвижимостью, строительными материалами, машиностроением, медицинской сферой, и даже напитками. Если говорить об основных, крупнейших наших компаниях, то это Грузинская международная энергетическая корпорация (GIEC), Tiflis Group, Mtkvari Energy, CPower, Globaltrans, Geo Hospital, Benefit Group, Zedazeni и другие

- Каким аспектам и направлениям устойчивого развития и инвестиций, о которых Вы упоминали, GIG уделяет первоочередное внимание?

Наша бизнес-группа достигла того уровня развития, когда есть и понимание, и возможность инвестировать в будущее. Не только в будущее наших компаний, и даже не только нашей страны или других стран. Мы перешли на уровень выше, и инвестируем в будущее людей. Лучший путь для этого - это вкладывать ресурсы в развитие человеческого капитала. Начиная с фундамента, которым является удовлетворение базовых потребностей каждого человека, и продолжая высокими технологиями, научными разработками в медицинской сфере и социальными проектами. Это и есть устойчивое развитие для создания лучшего будущего.

Наша семья является учредителем "Европейской Школы" в Грузии, где обучается 1000 детей и приобретают навыки не только в знаниях, но и в STEM технологиях

- Какие направления для инвестиций Вы выбрали в Украине?

Транспортная инфраструктура, энергетика и высокие технологии. И то, и другое, имеют прекрасный стартовый потенциал и грандиозные перспективы. Для нас такие инвестиции - это развитие и рост группы компаний, для Украины это сильная экономика, для украинцев - новые высокотехнологичные рабочие места, новые знания, новое качество жизни.

- Какие отрасли Вы считаете наиболее инвестиционно привлекательными?

Инвестиции - это будущее. С момента вложения ресурса к результату должно пройти время - поэтому все, что имеет шанс на успех в будущем - инвестиционно привлекательное. По моему мнению, будущее человечества - за новыми знаниями. Именно с помощью них создаются высокие технологии, улучшается качество жизни. Поэтому мой акцент - это высокие технологии, это новые знания и это люди. В 2015 году я основал специальный Фонд образования для молодежи, это некоммерческая организация, целью которой является помощь молодым людям реализовать свой потенциал через образование. И я планирую в дальнейшем распространять этот опыт за пределами Грузии.

- Поделитесь Вашим экспертным мнением, как успешного инвестора, о победе с приватизацией гостиницы Днепр? Является ли это свидетельством положительных изменений в работе Фонда государственного имущества, и сигналом о возможности инвестировать в интересные объекты госсобственности?

О, эта продажа стала широко известной не только в Украине. Глобальный рынок недвижимости очень чувствителен к таким событиям, и мы также держали руку на пульсе - внимательно следили за процессом продажи гостиницы в центре Киева. Скажу так, начиная с самого начала, с привлечения респектабельных международных компаний к аудиту и заканчивая прозрачным процессом аукциона - Фонд государственного имущества выполнил свою работу на высоком профессиональном уровне. Почему так говорю? Потому что самое главное в бизнесе - это доверие. И Фонд, открыв всю информацию и обеспечив прозрачность всего процесса, сделал все для создания доверия, чтобы привлечь и заинтересовать инвесторов. И да, это очень мощный сигнал о том, что инвестировать можно честно, открыто и выгодно. В том числе, это сигнал и нам тоже.

- Расскажите о Вашей роли в концессии Херсонского порта

Конечно, я, как основатель и руководитель GIG приобщаюсь к принятию стратегических решений, которым было и решение по Херсонском порту. Наши обязательства по заключенной сделке - это ежегодный платеж государству в размере 12 млн грн и 7% от чистого дохода компании и суммарные прямые инвестиции в порт на уровне более 500 млн грн. в течении 3-5 лет. Плюс, 18 млн грн инвестиций в развитие местной инфраструктуры. Считаю этот проект выгодным? Как я уже говорил, наша цель - это устойчивые инвестиции. Мы направляем средства в развитие не только отдельного объекта, ведь он является лишь частью цепи. Для наших компаний это производственная и торговая цепь, дополнительные возможности и прибыль от грузоперевозок. Для Украины - это цепь транспортной инфраструктуры, товарных потоков, дополнительные поступления от налогов и оживление экономики. А для людей - это высокооплачиваемые рабочие места и новое качество жизни. Поэтому, да - это выгодный проект для всех, и для людей в первую очередь.

- Насколько помогают идеи Президента о помощи инвесторам?

Если первое лицо государства берет на себя роль проводника инвестиций, возглавляет это направление - это уже свидетельствует о внимании к инвесторам. По моему мнению, инвестиции - это единственный правильный путь движения для Украины, особенно в сложные времена для всей мировой экономики. Поэтому избранный президентом путь на двусторонний диалог с инвесторами это ответственная, государственная позиция, которую я искренне приветствую. Далее - должны быть реальные действия, и мы уже видим движение в этом направлении от тех учреждений, которые отвечают за реализацию государственной политики. У меня была честь беседовать с Президентом Зеленским – самые хорошие впечатления, команда настроена на кардинальные перемены.

- Как вы выстраиваете отношения с правительством и Верховной Радой?

Мы находимся в постоянном диалоге. GIG является полноправным членом Европейской Бизнес Ассоциации и Американской Торговой Палаты. Мы используем все коммуникационные возможности для того, чтобы получать информацию из первых рук и быть услышанными государством. Ведь Верховная Рада и Кабинет Министров - это органы власти, которые создают государственную политику и ее реализуют. А от этого зависят все экономические процессы в стране, в том числе и эффективность нашей работы в интересах людей. Поэтому мы приветствуем открытый и откровенный диалог с инвесторами, который сейчас инициируется властью.

- Какова роль Офиса Простых Решений в привлечении инвестиций? Чувствуете их поддержку?

Я внимательно слежу за деятельностью Офиса простых решений с самого начала, и приветствую создание такого института. Это свидетельствует о понимании того, что государству нужна рыночная экономика без коррупции и с минимальной долей бюрократии. Это также сигнал нам, инвесторам, о готовности к сотрудничеству и созданию соответствующих условий для привлечения инвестиций в экономику. Поэтому уже само создание Офиса можно назвать поддержкой свободного рынка и инвестиций. Те проекты решений, которые там рассматриваются и принимаются, тоже свидетельствуют о правильности направления, в котором власть движется. Важно, чтобы все органы государственной власти также понимали важность Офиса, поддерживали и внедряли решения, которые там принимаются.

- Какой Вы видите Украину через 10 лет?

Успешной страной счастливых людей, со стабильной экономикой, интегрированной в круг развитых государств на позиции одного из региональных лидеров. Такой я вижу Украину, и в такое будущее Украины мы инвестируем.

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