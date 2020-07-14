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  • Головний експерт групи "Реформа фінансового сектору" Руслан Чорний: карантинні вимоги дуже жорсткі і непотрібні. Не потрібно було економіку затискати настільки сильно
14 липня 2020, вівторок, 10:20 5
Інтерв’ю 2020-07-14T11:00:16+03:00
Українські Новини
Головний експерт групи "Реформа фінансового сектору" Руслан Чорний: карантинні вимоги дуже жорсткі і непотрібн

Головний експерт групи "Реформа фінансового сектору" Руслан Чорний: карантинні вимоги дуже жорсткі і непотрібні. Не потрібно було економіку затискати настільки сильно

Сергій Жолобецький

У середині березня в Україні був введений карантин, який справив досить значний негативний вплив на економіку і життя країни в цілому. Ще й у розпал корона-кризи глава Національного банку Яків Смолій подав у відставку, і практично відразу був звільнений парламентом.

Про карантин, кандидатів на посаду глави НБУ і економіку в цілому Українські Новини поговорили з Русланом Чорним, шеф-редактором інформаційного агентства FinClub, керуючим партнером "Фінансового клубу", головним експертом групи "Реформа фінансового сектору" Економічної експертної платформи (раніше - РПР).

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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