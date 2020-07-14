У середині березня в Україні був введений карантин, який справив досить значний негативний вплив на економіку і життя країни в цілому. Ще й у розпал корона-кризи глава Національного банку Яків Смолій подав у відставку, і практично відразу був звільнений парламентом. Про карантин, кандидатів на посаду глави НБУ і економіку в цілому Українські Новини поговорили з Русланом Чорним, шеф-редактором інформаційного агентства FinClub, керуючим партнером "Фінансового клубу", головним експертом групи "Реформа фінансового сектору" Економічної експертної платформи (раніше - РПР). Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.