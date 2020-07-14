В середине марта в Украине был введен карантин, который оказал довольно значительное негативное влияние на экономику и жизнь страны в целом. Еще и в разгар корона-кризиса глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку, и практически сразу был уволен парламентом. О карантине, кандидатах на пост главы НБУ и экономике в целом Українські Новини поговорили с Русланом Черным, шеф-редактором информационного агентства FinClub, управляющим партнером "Финансового клуба", главным экспертом группы "Реформа финансового сектора" Экономической экспертной платформы (ранее - РПР).

Как быстро "Финансовый клуб" адаптировался к карантину? Когда вы поняли, что круглые столы и различные мероприятия придется проводить онлайн?

На самом деле карантин стал катализатором эволюционных изменений. Потому, что мы давно искали другие форматы и думали переходить в онлайн. Как только был введен карантин, мы через неделю сделали первый онлайн круглый стол и поняли, что этот формат наиболее удобен для всех: и для наших участников-партнеров, которые не тратят время на дорогу, но при этом имеют ту же эффективность, сидя у себя дома или в офисе. То есть мы перешли в онлайн буквально сразу. А ввиду того, что доходность мероприятий упала, пришлось увеличить частоту их проведения. Мероприятий стало гораздо больше, но затраты на их проведение стали меньше. К тому же мы не тратим времени и денег на дорогу.

Однако хочу отметить, что перестроились не все сотрудники. Не все смогли сразу осознать необходимость этого формата и понять, что это все действительно надолго. Были разные реакции, включая истерические, но в итоге все перешли, все сейчас довольны и компания продолжает стабильное развитие, придумываем новые проекты в онлайн.

От офиса отказываться думаете?

Отказываемся. Мы 9 июля провели церемонию Financial Club Awards 2020, у нас в офисе хранился тираж "50 ведущих банков", который уже везут по адресатам. Заканчиваем все дела и съезжаем из офиса. Арендодатель уже ищет новых клиентов.

Совсем недавно парламент уволил Главу НБУ. Как полагаете, сильно ли увольнение Смолия отразится на рынке и экономике страны?

Сейчас прогнозировать реальную реакцию рынка никто не способен. С одной стороны Нацбанк сформировался, как консервативная структура, которая после ухода одного человека, пускай даже руководителя, в состоянии самосбалансироваться. Но если придет кардинально другой человек, с другими взглядами по поводу надзора и монетарной политики, то Нацбанк изменится очень сильно. Будет сменено все правление и политика регулятора может сильно измениться. К слову, этот сценарий сейчас весьма вероятен.

Можете назвать лучших кандидатов на пост главы НБУ, по вашему субъективному мнению? Почему именно эти персоны?

Опять-таки, сложный вопрос. Насколько мне известно, депутаты никакой список не получали и кандидатов еще не обсуждали. Пока идут разговоры на уровне Президента и главы Офиса Президента. Они только между собой совещаются, кого-то приглашают и общаются.

На мой взгляд, наиболее адекватный и близкий к этому посту это Шевченко (Кирилл Шевченко председатель правления Укргазбанка) и Шлапак (Александр Шлапак, бывший министр финансов и предправления Приватбанка).

Шевченко наиболее вероятный кандидат потому, что он человек достаточно широких взглядов и понимает, как работает вся финансовая вертикаль. В прошлом он работал на разных должностях как в Минфине, так и в банковской системе. Назначение Александра Шлапака возможно по той же причине. А еще он достаточно близок к Коломойскому, от которого недалек наш Президент.

Какова вероятность, что в ближайшее время сменится все правление НБУ?

Думаю, что большинство членов правления, с приходом нового главы, вынуждены будут уйти или их уволят и откроют уголовные дела. А это отразится на всей структуре и всей вертикали НБУ. Как это отразится? Пока очень сложно это прогнозировать. Но реформы неизбежны.

Прогнозы МВФ и правительства по тому же ВВП и курсу гривны заметно разнятся. Можете озвучить ваше видение ситуации с экономикой и курсом? Какое падение ВВП может быть в этом году и чего ожидать осенью от курса?

Не скажу, никто не знает чего ждать. ВВП прогнозировать особенно сложно. Никто не понимает, как быстро закончится карантин и как быстро люди смогут вернуться к нормальной жизнедеятельности.

По курсу гривны все зависит от того, какая будет реакция МВФ на нового главу Нацбанка. Если МВФ жестко отреагирует, это отразится на всех остальных международных инвесторах. Они станут "бежать из Украины", выходить из ОВГЗ. Если этого не произойдет, я бы ставил на это, то курс гривны останется достаточно стабильным, вернется на уровень 26 UAH/USD, а может быть и ниже.

Как полагаете, экономике надо адаптироваться к условиям карантина или же надо его отменять и выводить всех на работу?

Мое субъективное мнение – карантинные требования слишком жесткие и ненужные, лишние. Не нужно было экономику зажимать настолько сильно. С другой стороны сам по себе коронакризис научил всех действовать иначе и оптимизировать свои расходы.

На недавней церемонии разговаривал с банкирами насколько активно они переходят в онлайн. Многие банки переводят половину своих сотрудников на дистанционный режим работы, а некоторые продолжают оптимизировать количество отделений, подключая к оставшимся точкам онлайн-форматы для клиентов.

Карантин научил бизнес работать по-другому, и я полагаю, что это эволюционный путь.