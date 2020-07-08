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  • Інтерв’ю
  • Голова Правління "Сєверодонецького" Азоту " Леонід Бугаєв: Кілька "агробаронів" змогли пролобіювати рішення про квоти в найвищих коридорах влади
08 липня 2020, середа, 17:17 6
Інтерв’ю 2020-07-08T17:45:12+03:00
Українські Новини
Голова Правління "Сєверодонецького" Азоту " Леонід Бугаєв: Кілька "агробаронів" змогли пролобіювати рішення пр

Голова Правління "Сєверодонецького" Азоту " Леонід Бугаєв: Кілька "агробаронів" змогли пролобіювати рішення про квоти в найвищих коридорах влади

Олександр Мазур
Леонід Бугаєв
Леонід Бугаєв

Наприкінці червня Урядів відмовився від введення квот на імпорт мінеральних добрив. Директора хімпідприємств, а також профспілки та об'єднання роботодавців неодноразово попереджали, що цей крок призведе до скорочення тисяч робочих місць на більшості хімічних підприємствах України. Це ж стосується і "Сєверодонецького Азоту".

Про це після зустрічі трудового колективу з керівництвом обласної федерації профспілок і галузевої профспілкової організації заявив Голова Правління підприємства у своєму бліц-інтерв'ю.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

 

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