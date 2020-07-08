Наприкінці червня Урядів відмовився від введення квот на імпорт мінеральних добрив. Директора хімпідприємств, а також профспілки та об'єднання роботодавців неодноразово попереджали, що цей крок призведе до скорочення тисяч робочих місць на більшості хімічних підприємствах України. Це ж стосується і "Сєверодонецького Азоту". Про це після зустрічі трудового колективу з керівництвом обласної федерації профспілок і галузевої профспілкової організації заявив Голова Правління підприємства у своєму бліц-інтерв'ю. Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.