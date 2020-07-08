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Печерський суд мав право приймати рішення про закриття справи по VAB банку Бахматюка, - нардепи 16:55

Бусько, який угробив "Електроважмаш" тисне на суд, щоб повернутися на посаду в. о. гендиректора, - ЗМІ 20:04

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