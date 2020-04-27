Можливо, що найбільш постраждалою від коронавіруса і супутніх карантинних заходів стала туристична сфера. Тоді як авіаперевізники можуть хоч якось триматися за рахунок вантажоперевезень, ресторани - запускати доставку, туроператори не можуть організовувати подорожі з одного спального району в інший.

І втрачають не тільки компанії, але й самі туристи, які вже заплатили за свої майбутні поїздки, оскільки у турфірм немає можливості ці гроші повернути.

Про те, як в таких умовах виживає туристична галузь і яким може бути туризм після карантину Українським Новинам розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудіч.

У компаній були заплановані тури по Україні на травневі свята?

Ні. У нас все зачинено, тури неможливі. Усі розуміли, що карантин буде продовжено до 12 травня, тим паче переміщення між областями можливе тільки на особистому транспорті, що дуже обмежує можливості. Організованих турів зараз фактично немає, принаймні, через турагентства. Зараз багато готелів зачинені.

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