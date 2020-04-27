підписатися на розсилку
26.9 27.35
28.95 29.6
˟
  • Інтерв’ю
  • Президент асоціації турагентств Антон Рудіч про найближче майбутнє туризму, літній сезон і виживання галузі
27 квітня 2020, понеділок, 12:50 3
Інтерв’ю 2020-04-27T12:50:36+03:00
Українські Новини
Президент асоціації турагентств Антон Рудіч про найближче майбутнє туризму, літній сезон і виживання галузі

Президент асоціації турагентств Антон Рудіч про найближче майбутнє туризму, літній сезон і виживання галузі

Альона Захарова
Подорож. Фото:native-english.com.ua
Подорож. Фото:native-english.com.ua

Можливо, що найбільш постраждалою від коронавіруса і супутніх карантинних заходів стала туристична сфера. Тоді як авіаперевізники можуть хоч якось триматися за рахунок вантажоперевезень, ресторани - запускати доставку, туроператори не можуть організовувати подорожі з одного спального району в інший.

І втрачають не тільки компанії, але й самі туристи, які вже заплатили за свої майбутні поїздки, оскільки у турфірм немає можливості ці гроші повернути.

Про те, як в таких умовах виживає туристична галузь і яким може бути туризм після карантину Українським Новинам розповів президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудіч.

У компаній були заплановані тури по Україні на травневі свята?

Ні. У нас все зачинено, тури неможливі. Усі розуміли, що карантин буде продовжено до 12 травня, тим паче переміщення між областями можливе тільки на особистому транспорті, що дуже обмежує можливості. Організованих турів зараз фактично немає, принаймні, через турагентства. Зараз багато готелів зачинені.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися в російській версії.

Більше новин про: Туризм Карантин Коронавірус коронавірус в Україні літо-2020 туристична галузь

В Україні 9 тис. випадків коронавірусу, за добу майже 400 нових випадків
Архів
У всьому світі на коронавірус захворіли майже 3 млн осіб. Де найбільше хворих
Новини
Кабмін виділив 4,7 млрд гривень на виплати українцям, що втратили роботу через карантин 13:26
Заступник генпрокурора призначили в обхід комісії, - ЗМІ 13:13
Гривня почала дорожчати. Курс НБУ на 28 квітня 13:05
Голова правління "Київміськбуду" за введення держпрограми дешевої іпотеки 13:04
6 ченців повернулися в Києво-Печерську Лавру, одужавши від коронавіруса 13:02
Метрополітен. Фото: Facebook/КП
Як живе київське метро на карантині і коли його зможуть відкрити 12:58
Постачальники свинини спрогнозували ціну на свинину в живій вазі перед травневими святами 12:46
У Київській області вже 570 заражених коронавірусом. Де зафіксували найбільше випадків 12:33
Митниця зможе приймати на власні рахунки готівкову валюту в якості застави від нерезидентів 12:23
Віталій Кличко Фото: КМДА
Кличко звільнив свого заступника Слончака, який напав на поліцейських 12:19
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Київський метрополітен" спростував інформацію про дату відкриття метро 15:04
"Таврія" змінює модель виноградарства для виробництва коньяків 11:29
"Наш край" закликав владу відкрити продуктові ринки 12:11
"У всьому винна мафія!": Соколовський виправдався за змову з "Медичними закупівлями України" 10:49
Арахамія вважає, що арсенал в Балаклії не міг підірвати російський безпілотник 19:50
У Харківській обласній зафіксували спалах коронавіруса в психлікарні 18:24
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
На коронавірус захворіли не всі: Климент розповів про ситуацію в Києво-Печерській лаврі 20:52
більше новин
Українці зможуть повернутися додому. Україна відновлює спецрейси з-за кордону 18:46
У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священики, - Климент 19:18
Кількість померлих від COVID-19 у світі перевищила 200 тисяч. Хворих майже три мільйони 08:23
Італія відкриває для відвідування Колізей і Помпеї 13:40
Пакистан випробував протикорабельну балістичну ракету. Фото: pakistantoday.com.pk
ВМС Пакистану провели успішні випробування протикорабельних балістичних ракет 13:49 Відео
Херсонська область закриває три населених пункти через нові випадки коронавірусу 14:24
Бізнес вимагає від влади зняти карантин з 1 травня: підприємці погрожують протестами 20:19
"Пирятинський делікатес" посунув "Нафтогаз України" з десятки найбільших імпортерів природного газу у квітні 11:49
Четвертий етап виходу з карантину. При яких умовах запрацює метро та громадський транспорт 19:30
Вихід України з карантину: коли почнеться п'ятий етап і що дозволять українцям 22:48
більше новин
В Україні 47-й день карантину, до його закінчення залишилося два тижні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok