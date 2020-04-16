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  • Інтерв’ю
  • Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко: погодні умови для аграріїв дуже складні, але ще не катастрофічні
16 квітня 2020, четвер, 09:39 3
Інтерв’ю 2020-04-16T09:40:06+03:00
Українські Новини
Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко: погодні умови для аграріїв дуже складні, ал

Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко: погодні умови для аграріїв дуже складні, але ще не катастрофічні

Альона Захарова
Земля Фото: bun.com.ua
Земля Фото: bun.com.ua

Бізнес поступово адаптується до умов "співіснування" з коронавірусом і все більше переходить в онлайн. Ті, хто точно не можуть собі цього дозволити, - це аграрії. Як і перенести посівну кампанію. Але сільгоспвиробники самі зізнаються, що вірус їх не лякає, зате тривала відсутність дощів і загроза маловоддя змушує понервувати.

Чи така страшна загроза і як впливає погода на майбутній урожай Українські Новини розпитали керівницю відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяну Адаменко.

Як поточні погодні умови впливають на розвиток озимих культур?

На жаль, ситуація залишається дуже складною в тому плані, що об'єдналися заморозки і посуха. Це несприятливий вплив на всі сільськогосподарські культури.

З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися в російській версії.

Більше новин про: Урожай Погода Заморозки Прогноз погоди Гідрометцентр посівна кампанія Аграрії озимі

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