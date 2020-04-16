Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко: погодні умови для аграріїв дуже складні, ал

Бізнес поступово адаптується до умов "співіснування" з коронавірусом і все більше переходить в онлайн. Ті, хто точно не можуть собі цього дозволити, - це аграрії. Як і перенести посівну кампанію. Але сільгоспвиробники самі зізнаються, що вірус їх не лякає, зате тривала відсутність дощів і загроза маловоддя змушує понервувати.

Чи така страшна загроза і як впливає погода на майбутній урожай Українські Новини розпитали керівницю відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяну Адаменко.

Як поточні погодні умови впливають на розвиток озимих культур?

На жаль, ситуація залишається дуже складною в тому плані, що об'єдналися заморозки і посуха. Це несприятливий вплив на всі сільськогосподарські культури.

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