Бізнес поступово адаптується до умов "співіснування" з коронавірусом і все більше переходить в онлайн. Ті, хто точно не можуть собі цього дозволити, - це аграрії. Як і перенести посівну кампанію. Але сільгоспвиробники самі зізнаються, що вірус їх не лякає, зате тривала відсутність дощів і загроза маловоддя змушує понервувати. Чи така страшна загроза і як впливає погода на майбутній урожай Українські Новини розпитали керівницю відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяну Адаменко. Як поточні погодні умови впливають на розвиток озимих культур? На жаль, ситуація залишається дуже складною в тому плані, що об'єдналися заморозки і посуха. Це несприятливий вплив на всі сільськогосподарські культури. З повним текстом інтерв'ю можна ознайомитися в російській версії.