Бизнес постепенно адаптируется к условиям «сожительства» с коронавирусом и все больше переходит в онлайн. Те, кто точно не могут себе этого позволить, - это аграрии. Как и перенести посевную кампанию. Но сельхозпроизводители сами признаются, что вирус их не пугает, зато продолжительное отсутствие дождей и угроза маловодья заставляет понервничать.

Так ли страшна угроза и как влияет погода на будущий урожай Українські Новини расспросили начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяну Адаменко.

Как текущие погодные условия влияют на развитие озимых культур?

К сожалению, ситуация остается очень сложной в том плане, что объединились заморозки и засуха. Это неблагоприятное влияние на все сельскохозяйственные культуры.

В первой декаде апреля у нас наблюдались чрезвычайно интенсивные и очень долговременные заморозки. Есть сообщения от наших метеорологических станций о том, что повреждены посевы, что может отразиться на будущем урожае. Это сообщения из южных областей, центральных, в меньшей мере западных, потому что там не было таких низких температур – от -5 до -10 градусов на протяжении 3-4 дней.

Насколько серьезный масштаб повреждений?

Масштаб мы не беремся оценивать, потому что необходимо провести обследования, чтобы выяснить, сколько и чего пострадало. К тому же заморозки – такая коварная вещь, которая проявляется не сразу, не становится очевидным, что все замерзло. Всходы стоят зелеными 3-5, иногда 7-10 дней, а потом раз – и все пожелтело, листья высохли.

А что касается засухи, которую мы наблюдали не одну неделю?

Согласно нашему прогнозу, вчера-сегодня прекратилась метеорологическая засуха. Условия смягчились, потому что прошли осадки почти по всей территории Украины. Однако осадки небольшие.

То есть, этого недостаточно…

…абсолютно недостаточно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию, но однозначно они «размочили» этот длительный сухой период - 30-40 дней по Украине. Увеличилась также относительная влажность воздуха - и это уже позитивный факт. Я бы сегодня оценивала погодные условия как очень сложные, однако пока что не катастрофические, потому что есть еще надежда на осадки 19-20 апреля. Если сбудется этот прогноз, то дожди как раз следует ожидать на Юге.

А вот то последнее снижение температур и пролетающий снег как-то повлияет на ситуацию?

Снег, который вы видите в апреле, абсолютно не вредоносный. Это влага, так что пусть бы его было много. А вот снижение температур вредит – этой ночью заморозки в воздухе и на грунте были на всей территории страны, за исключением восточных областей. Это то, что негативно повлияло на посевы озимых культур и ранних яровых там, где успели появиться всходы.

Какие еще вы видите проблемы для прохождения посевной яровых?

В такой ситуации кукурузу сеять по средним многолетним срокам еще рано, подсолнечник тоже рановато. Я бы на месте аграриев подождала, так как заморозки могут быть и в третьей декаде, и в начале мая. Нужно ориентироваться так, чтобы всходы появились уже в период, когда заморозки не будут угрожать.

А когда мы можем ожидать стабильного потепления, допустим выше +15 градусов в среднем в день?

По прогнозам на ближайшие 10 дней мы таких температур не ожидаем. Днем будет около +16…+18 градусов, но ночью еще +4…+5 градусов. И это нормальная апрельская температура. Такие колебания температурного режима характерны для весеннего периода, аномальными являются отклонения на больше чем 5 градусов.

А как себя чувствуют плодовые деревья?

Вот они очень пострадали. Абрикосы, персики, все, что уже цвело.

Можем говорить о неурожае косточковых в этом году?

Однозначно, очень большие потери. Плодовые выдерживают кратковременно до -1 градуса, когда цветут, а у нас было до -10 градусов и не один день. Там, где было в это время массовое цветение, урожая не будет совсем.