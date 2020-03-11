Станом на 10 березня кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 осіб у всьому світу. Число загиблих від коронавірусу становить 4 009 осіб. У той же час, вилікувалися від коронавируса вже 63 913 осіб. У зв'язку з його поширенням "похитнулася" світова економіка: рекордно впали світові фондові індекси і ціна на нафту. Швидкість поширення по Європі значно збільшилася, зокрема, з кінця лютого Італія посіла 2 місце за кількістю заражених, обігнавши Південну Корею. Україна вирішила піти за прикладом європейських країн і обмежити масові заходи, ввести карантин у школах і вузах. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території держав, найбільш уражені вірусом.

"Українські Новини" поговорили з лікарем-вірусологом Євгенією Менжуліною, яка розповіла про профілактику коронавірусі, про те, що робити після контакту з хворим, чи можлива ізоляція Верховної Ради і як боротися з панікою, викликаною спалахом нової хвороби, а також про те, чи допомагає сало і часник від цього захворювання.

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