підписатися на розсилку
25 25.84
27.85 29.33
˟
  • Інтерв’ю
  • Вірусолог Євгенія Менжуліна про карантин, профілактику корановірусу і поширені міфи щодо його лікування
11 березня 2020, середа, 15:18 17
Інтерв’ю 2020-03-11T17:30:16+02:00
Українські Новини
Вірусолог Євгенія Менжуліна про карантин, профілактику корановірусу і поширені міфи щодо його лікування

Вірусолог Євгенія Менжуліна про карантин, профілактику корановірусу і поширені міфи щодо його лікування

Микола Ящук
Вірусолог Євгенія Менжуліна. Фото: facebook.com/jane.menzhylina
Вірусолог Євгенія Менжуліна. Фото: facebook.com/jane.menzhylina

Станом на 10 березня кількість заражених коронавірусом досягла 113 358 осіб у всьому світу. Число загиблих від коронавірусу становить 4 009 осіб. У той же час, вилікувалися від коронавируса вже 63 913 осіб. У зв'язку з його поширенням "похитнулася" світова економіка: рекордно впали світові фондові індекси і ціна на нафту. Швидкість поширення по Європі значно збільшилася, зокрема, з кінця лютого Італія посіла 2 місце за кількістю заражених, обігнавши Південну Корею. Україна вирішила піти за прикладом європейських країн і обмежити масові заходи, ввести карантин у школах і вузах. Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок в країни або окремі території держав, найбільш уражені вірусом. 

"Українські Новини" поговорили з лікарем-вірусологом Євгенією Менжуліною, яка розповіла про профілактику коронавірусі, про те, що робити після контакту з хворим, чи можлива ізоляція Верховної Ради і як боротися з панікою, викликаною спалахом нової хвороби, а також про те, чи допомагає сало і часник від цього захворювання.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Євгенія Менжуліна вірусолог

В Україні ввели карантин через коронавірус
Архів
Зеленський призначив сумським губернатором Грищенка
Новини
"Мультиплекс" не планує припиняти роботу кінотеатрів з-за карантину 17:33
В Одесі закрили всі школи і скасували "Гуморину" через коронавірус 17:15
Льовочкін хоче, щоб уряд показав Раді план щодо запобігання падінню економіки 17:05
Lufthansa скасовує 23 тисячі рейсів у зв'язку з епідемією коронавірусу 17:04
Чотири Infiniti і чотири квартири у чоловіка: в. о. міністра культури Фоменко відзвітувала про доходи 17:00
З аеропорту "Бориспіль" госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус 16:36
Спеціалісти АТ «Дніпропетровськгаз» зафіксували 51 факт втручання у роботу лічильників з початку року 16:36 Прес-реліз
Зеленський призначив сумським губернатором Грищенка 16:30
Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня 16:03
"Напоїти в лазні та організувати дівчат". НАБУ використовує незаконні методи для вербування і шантажу жертв, – ЗМІ 15:59
більше новин
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
КПП. Фото: mvs.gov.ua
В Україні працюватимуть лише 49 КПП з 219 13:58
Може позбавити Україну шансів на компенсації від РФ: у ЗМІ розповіли про наслідки угоди з "Промінвестбанком" 18:12
До кінця 2020 року В2В jewelry відкриє ювелірні салони у кожному райцентрі, - Гонта 10:15
Ексмер Ірпеня вимагає у МОЗ ввести карантин 11:39
"Укрлендфармінг" вимагає вибачень від директора НАБУ Ситника перед 27 тисячами працівників компанії за брехню 10:19
Конфедерація незалежних профспілок вимагає звільнення глави Держпраці Дегнери 12:19
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
"Дарниця" розробляє 62 нових препарати 12:59
Пташник змінила 4 партії і закликала Порошенка не йти на другий термін, - Філіндаш про політичних перевертнів 11:43
більше новин
Ахметов продає Західній Україні електроенергію на 75% дорожче, ніж ціни в сусідній Словаччині 10:20
Бойовики обстріляли школу в Мар'їнці Донецької області 10:30
Богдан уперше показав декларацію: квартира в Словаччині, дві Tesla та мільйони заощаджень 13:36
Карта коронавірусу. Дані: South China Morning Post.
В Італії за добу коронавірусом заразилися 1,8 тис. осіб. Дані на 10 березня 08:40 Карта
Київ вирішив обмежити масові заходи і навчальний процес через коронавірус 11:29
Суд зобов'язав СБУ відновити люстрованого радника і виплатити йому 2,5 млн гривень 20:30
В Україні ввели карантин через коронавірус 13:24
На Донбасі під час обстрілу поранений боєць ЗСУ 21:25
Всіх прибуваючих з-за кордону Ізраїль ізолюватиме на 14 днів 23:05
Тумани та дощі не відступлять: прогноз погоди на 10 березня 21:00
більше новин
Гривня продовжує падати: НБУ обвалив курс нацвалюти на 12 березня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok