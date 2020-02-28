Українські Новини

Станом на 27 лютого від спалахнувшого на Апеннінах коронавіруса померло вже 17 людей, ще 650 – заражені. Випадки смерті зафіксовано у Ломбардії, всі померлі від коронавіруса були літніми людьми. Абсолютна більшість заражених проживають в італійських регіонах - Ломбардії та Венето. Понад 40 людей у Ломбардії вилікувались від захворювання. Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про шкоду "інфодемії" для країни. За його словами, суперечливі і неточні новини за кордоном про поширення вірусу в Італії завдають шкоди економіці та репутації країни. Влада Італії наполягають, що країна залишається безпечною - за винятком місць, в яких оголошено карантин, і готова й надалі приймати гостей. Напередодні Міністерство закордонних справ України підтвердило, що серед хворих новим вірусом - 26-річна українка.

"Українські Новини" взяли коротке бліц-інтерв'ю посла України в італійській республіці Євгена Перелигіна, який розповів про ситуацію в Італії, про те, скільки українців перебуває на карантині через коронавіруса, готується їх евакуація на батьківщину і скільки ж насправді наших громадян постійно проживає на Апеннінах.

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