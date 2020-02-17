Українські Новини

Леонід Бугаєв, голова Правління ПАТ "Сєвєродонецьке об'едіеніе Азот" розповів "Українським новинам" про особливості роботи підприємства в Луганській області, промислової політики і ВВП.

Минулого року cєвєродонецькому "Азоту" вдалося відновити роботу. Скажіть, які перспективи цього року?

У березні минулого року ми частково відновили випуск мінеральних добрив на давальницькій сировині, запустили частину виробничих потужностей протягом 2019 року. У певному сенсі, я вважаю, що це теж результат для "Азоту", якщо порівнювати ситуацію з попередніми п'ятьма роками. Ми зараз поступово "вибираємося" з кризи, я думаю, що ціни на газ будуть знижуватися. Це хороший чинник. У міру можливості набираємо обертів. Ви питаєте, що буде цього року? Рік почали нормально. Працюємо за тією ж схемою: переробляємо аміак, випускаємо три базові продукти - аміачну селітру, аміак водний технічний і рідкі мінеральні добрива КАС. Працює цех з виробництва азотної кислоти, який виробляє проміжний продукт, необхідний для виробництва добрив. Працюють наші ремонтні цехи, працюють підрозділи, що забезпечують діяльність технологічних комплексів. Я скажу відверто, звичайно ж, ми хочемо в майбутньому повернути на підприємство наш повний цикл. Коли нам поставляється газ, йде його переробка як вхідної сировини. Коли включається в роботу комплекс з виробництва аміаку, йде подальша його переробка в мінеральні добрива. Але можливість роботи саме в такому режимі залежить від дуже багатьох чинників.

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