підписатися на розсилку
24.29 24.64
26.24 26.74
˟
  • Інтерв’ю
  • Голова правління "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Леонід Бугаєв: торгова війна за український ринок вже прийняла гібридну форму
17 лютого 2020, понеділок, 10:59 5
Інтерв’ю 2020-02-17T13:30:13+02:00
Українські Новини
Голова правління "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Леонід Бугаєв: торгова війна за український ринок вже прийня

Голова правління "Сєвєродонецьке об'єднання Азот" Леонід Бугаєв: торгова війна за український ринок вже прийняла гібридну форму

Леонід Бугаєв
Леонід Бугаєв

Леонід Бугаєв, голова Правління ПАТ "Сєвєродонецьке об'едіеніе Азот" розповів "Українським новинам" про особливості роботи підприємства в Луганській області, промислової політики і ВВП.

Минулого року cєвєродонецькому "Азоту" вдалося відновити роботу. Скажіть, які перспективи цього року?

У березні минулого року ми частково відновили випуск мінеральних добрив на давальницькій сировині, запустили частину виробничих потужностей протягом 2019 року. У певному сенсі, я вважаю, що це теж результат для "Азоту", якщо порівнювати ситуацію з попередніми п'ятьма роками. Ми зараз поступово "вибираємося" з кризи, я думаю, що ціни на газ будуть знижуватися. Це хороший чинник. У міру можливості набираємо обертів. Ви питаєте, що буде цього року? Рік почали нормально. Працюємо за тією ж схемою: переробляємо аміак, випускаємо три базові продукти - аміачну селітру, аміак водний технічний і рідкі мінеральні добрива КАС. Працює цех з виробництва азотної кислоти, який виробляє проміжний продукт, необхідний для виробництва добрив. Працюють наші ремонтні цехи, працюють підрозділи, що забезпечують діяльність технологічних комплексів. Я скажу відверто, звичайно ж, ми хочемо в майбутньому повернути на підприємство наш повний цикл. Коли нам поставляється газ, йде його переробка як вхідної сировини. Коли включається в роботу комплекс з виробництва аміаку, йде подальша його переробка в мінеральні добрива. Але можливість роботи саме в такому режимі залежить від дуже багатьох чинників.

Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.

Більше новин про: Group DF Сєверодонецький Азот Леонід Бугаєв Луганська ТЕС

Останні дані про коронавірус: число заражень перевищило 70 тис
Архів
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження
Новини
США евакуювало 400 американців з лайнеру Diamond Princess, в той час як Україна не планує евакуацію своїх громадян 13:35
Директору контактного центру Кабміну встановили оклад майже 30 тис. гривень 13:29
"Слуга народу" хоче посилити відповідальність за образи військових після того як радник Порошенко обізвав їх "виродками" 13:25
Бориспіль. Скріншот: YouTube
40 днів від катастрофи літака МАУ в Тегерані: в "Борисполі" відкривають сквер пам'яті 13:24
Ціни на свинину знизилися на 5% за місяць 13:24
Платформа Бойка пропонує Раді відправити делегацію до Москви на 75-річчя Перемоги 13:13
Завтра КПВВ "Мар'їнка" закриють через ремонт 13:00
Під виглядом здешевлення правових послуг влада хоче позбавити громадян можливості якісно захищати свої права в судах, - Ставнійчук 12:52
"АвтоКрАЗ" заперечує звинувачення у невиконанні оборонних держзамовлень 12:51
Житомирські журналісти стривожені появою в Україні "намордника" для демократії 12:45
більше новин
АТ "Фармак" - єдиний законний правовласник позначення "Корвалол Corvalolum", - висновки газети "Юридична практика" 11:11
Керівник Чорноморської митниці Щуцький назвав маніпуляцією звинувачення у корупції 11:37
Європейська Бізнес Асоціація закликала Президента ветувати "маржу Холодова" 10:01
Від підвищення Кріклієм ставок за аеронавігаційне обслуговування в зоні аеропорту "Бориспіль" постраждає і галузь, і пасажири, - авіаперевізники 12:17
Компанія, що управляє елеватором в Кам'янському, заявляє про поширення сайтом СБУ неправдивої інформації про підприємство 11:52
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ 12:29
Готується повернення 200 ув'язнених українців, - Зеленський 20:46
Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тисяч гривень на місяць, - декларація 11:35
Сергій Трофімов. Фото: obozrevatel.com
Заступник голови Офісу президента прийшов на з'їзд "Слуги народу" з рюкзаком за €2000 13:55
Киян попереджають про погану видимість через туман 08:45
більше новин
Столична команда "Батьківщини" за проведення референдуму про продаж сільгоспземлі 12:16
Сильні пориви вітру: у столиці оголосили штормове попередження 08:43
У "Слуги народу" визначилися з ідеологією 17:12
У Росії заявили, що українські рибалки визнали факт браконьєрства 13:04
У Канаді обговорять умови ЗВТ з Україною 10:13
Весь минулий рік Єрмак жив на дохід в 21 тисяч гривень на місяць, - декларація 11:35
У центрі Москви в церкву увірвався чоловік з ножем і порізав людей 11:12
Автомобіль. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
У Львівській області у водоймі потонула машина з 4 молодими чоловіками 12:10
Правоохоронці обшукали київський нічний клуб FIFTY, де охорона побила відвідувача, - ЗМІ 12:29
Банкомат. Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev
У Миколаєві грабіжники підірвали банкомат і викрали чверть мільйона гривень 13:30
більше новин
Нацбанк підвищив курс гривні: скільки коштує валюта на початку тижня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok