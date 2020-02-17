Українські Новини

Леонид Бугаев, председатель Правления ЧАО "Северодонецкое объедиение Азот" рассказал "Українським новинам" об особенностях работы предприятия в Луганской области, промышленной политике и ВВП.

В прошлом году cеверодонецкому "Азоту" удалось возобновить работу. Скажите, какие перспективы в этом году?

В марте прошлого года мы частично возобновили выпуск минеральных удобрений на давальческом сырье, запустили часть производственных мощностей в течение 2019 года. В определенном смысле, я считаю, что это тоже результат для "Азота", если сравнивать ситуацию с предыдущими пятью годами. Мы сейчас постепенно "выбираемся" из кризиса, я думаю, что цены на газ будут снижаться. Это хороший фактор. По мере возможности набираем обороты. Вы спрашиваете, что будет в этом году? Год начали нормально. Работаем по той же схеме: перерабатываем аммиак, выпускаем три базовых продукта – аммиачную селитру, аммиак водный технический и жидкие минеральные удобрения КАС. Работает цех по производству азотной кислоты, который производит промежуточный продукт, необходимый для производства удобрений. Работают наши ремонтные цеха, работают подразделения, обеспечивающие деятельность технологических комплексов.

Я не скрою, конечно же, мы хотим в будущем вернуть на предприятие наш полный работающий цикл. Когда нам поставляется газ, идет его переработка как входящего сырья. Когда включается в работу комплекс по производству аммиака, идет дальнейшая его переработка в минеральные удобрения. Но возможность работы именно в таком режиме зависит от очень многих факторов.

От каких?

Если коротко, то ценовая конъюнктура рынка готовых удобрений в мире и в Украине и цена на газ. Возможность поставки газа по приемлемым ценам – очень важный фактор. Газ – основное сырье, он занимает львиную долю в себестоимости продукции. Если говорить о конъюнктуре цен на удобрения в Украине, то многое будет зависеть от того, останутся ли пошлины на импортные азотные удобрения. Важно то, насколько продуманной окажется промышленная политика государства, насколько эффективными будут защитные меры. Минэкономики и Офис Президента, похоже, уже обратили внимание на этот вопрос. Они верят в то, что химия может дать значительную долю в ВВП страны. Я знаю, что было большое совещание. И проблему вроде бы понимают. Со многими выводами я согласен. И если говорить просто, я уверен в том, что химия может стать новым драйвером экономики. Вместе с металлургией, агро- и другими секторами. У нас есть потенциал роста. Он колоссальный. Доля химии в ВВП в 2011 году составляла 5,5%. В 2019 – около 3,5%. Знаете к примеру, сколько занимает химия в ВВП Венгрии? Около 23%. У Словении - 22%, у Чехии – 18%, У Польши, Турции, Испании и Германии – больше 10%. Я могу эту статистику продолжать. Экспорт химической продукции из Украины составил в 2006 году – 3,9 млрд долларов. В 2018 году – всего 1,9. Но при этом рос импорт. В 2006 году он составлял 3,4 млрд долларов. В 2018 импорт почти удвоился –до 7,1 млрд.

Какая должна быть логика действий государства?

Логика, как мне кажется, должна быть очень простая. Если Украина закрывает границы от импортных удобрений, то украинские химические предприятия получают шанс на рост. Украинские предприятия инвестируют и развиваются. Если защитные меры не будут эффективными, то у предприятий мало шансов на увеличение производства и создание рабочих мест. Когда я говорю о защитных мерах, я имею в виду пошлины и квотирование.

Есть и другие факторы, от которых зависит, как дальше будет работать объединение? Какие? Скажите откровенно, как вы вообще настроены? На какой сценарий?

Конечно, мы настроены на позитивный сценарий. И смотрим позитивно на будущее. Но пока, к сожалению, для нас остаются актуальными те же проблемы, с которыми сталкиваются сегодня все украинские химические предприятия - производители минеральных удобрений. Демпинг производителей из-за рубежа – главная нерешенная проблема. Если вы знаете, антидемпинговое расследование Межведомственной комиссии по международной торговле было инициировано по просьбе украинских производителей. Границу вроде как и закрыли. Введены пошлины на ввоз удобрений из РФ. Есть эмбарго. Но это ведь не решило проблему полностью.

Почему? Можете объяснить?

Сейчас азотные удобрения по демпинговым ценам по самым разным схемам продолжают завозиться в Украину. Откуда мы знаем? Мы общаемся с агрохозяйствами, трейдерами, агрохолдингами. У нас в азотном бизнесе Group DF есть успешный трейдер – Ostchem Retail. Они, если вы не в курсе, организуют прямые поставки азотных удобрений с заводов Ostchem – аграриям. Они тоже общаются с фермерами. Есть аналитики, которые анализируют официальную таможенную статистику. Какая получается "картинка"? Какие схемы используются? Их много. Во-первых, во время импорта идут манипуляции с таможенными кодами. То есть завозят одни удобрения под видом других. Во-вторых, россияне купили ряд пакетов акций в химических предприятиях за рубежом. В Грузии, Польше, есть в некоторых других странах. Мы допускаем, что завозят в Украину российские удобрения под видом удобрений из других стран. Иногда российские удобрения банально переупаковываются. Например, в Беларуси. И завозятся на таможенную территорию Украины, уже как нероссийские. Иногда идет работа по давальческой схеме. Есть еще различные "взаимозачетные" схемы. Например, производитель из РФ хочет поставить удобрения в Украину, но есть эмбарго. Что он делает? Он звонит, например, белорусскому или латвийскому предприятию и предлагает…: "Давай я поставлю тебе 100 вагонов российской селитры, а ты поставишь в Украину свои 100. На белорусские удобрения ведь нет ограничений? Правильно? Их можно ввозить в Украине". Схема работает, заработанная маржа делится на два предприятия – российское и белорусское. Так обходится эмбарго.

Это по сути широкомасштабная торговая война…

Абсолютно верно вы поняли… Торговая война за украинский рынок, в определенном смысле, уже приняла гибридную форму. Используются самые разные схемы, подделываются сертификаты происхождения, идет контрабанда, реэкспорт. Результат - мы опять видим, что российские удобрения заполонили украинский рынок. Эмбарго их испугало, но не сильно. Естественно, все это отражается и будет отражаться на работе украинских предприятий, на всей структуре рынка. На соотношении импорта и экспорта. Те, кто раньше демпинговал, и кому чуть "прикрутили гайки", сейчас работают намного хитрее. Намного изысканней! И результат очевиден. Они продолжают отбирать долю рынка у украинских производителей. И это, я надеюсь, это уже становится очевидно для Минэкономики, для Офиса Президента. Все эти тренды, о которых я говорю, это не просто мое личное мнение. Это очень хорошо видно по таможенной статистике. Российский импорт - базовая проблема украинской химии. Это то, что несомненно сдерживает рост украинской химии. То, что сдерживает инвестиции. И модернизацию заводов. И без квотирования эффективной защиты украинского рынка не будет. Одних пошлин - не достаточно.

Если говорить о проблемах технологического уровня, то у северодонецкого "Азота" есть и свои специфические трудности. И их преодоление, честно говоря, не всегда зависит от нас.

Что конкретно Вы имеете в виду?

Нас очень беспокоит вопрос стабильности и надежности электроснабжения. Для Луганской области сегодня единственным источником электроэнергии является Луганская ТЭС. Это город Счастье. Для полноценной работы завода нам необходимы два независимых источника электроэнергии. Мы на "Азоте", на своем уровне, приняли меры – построили, подготовили к работе когенерационную установку, которая позволяет вырабатывать электроэнергию. Но это лишь частичное решение проблемы. Должно быть полное, комплексное решение этого вопроса. Только тогда мы сможем говорить о стабильной работе. И я говорю не только о работе нашего предприятия. Это проблема всего региона. Я говорю обо всей промышленности Луганщины, о работе всей инфраструктуры. Это все взаимосвязанные вещи. Это нужно региону. И такие проблемы должны решаться именно на уровне государства. Потому что это связано с колоссальными бюджетами. Должны быть волевые решения, инвестиции. Регион не может развиваться, если не решен базовый вопрос – энергоснабжения.

Как на практике решить этот вопрос?

Решение вопроса – это подключение области к единой энергосистеме Украины. Увы, пока этот вопрос не решен по ряду причин.

Можете в цифрах рассказать об итогах прошлого года? Сколько и чего было выпущено? Уточните все же, как вы видите развитие предприятия в 2020 году? Планируется ли, например, модернизация производства? Какие определены приоритетные направления?

По итогам года выпустили более 370 тыс. тонн аммиачной селитры, 10,78 тыс. тонн жидких минеральных удобрений КАС, наработали 296 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Мы сделали несколько хороших проектов, учитывая наши возможности и ценовую конъюнктуру. Например, "зашли" в рынок КАС. Это сравнительно новый для нас вид продукции. Мы и наши акционеры увидели, что это жидкое минеральное удобрение становится все более популярным среди потребителей. Поэтому в прошлом году мы смонтировали установку по производству КАС, начали производство. Сегодня мы выводим эту установку на проектную мощность.

Также проведена модернизация аммиачно-холодильной установки в цехе производства аммиака 1-А. Это очень важно для нас сегодня, поскольку мы работаем на давальческом сырье. После этой модернизации у нас появилась возможность "захолаживать" в хранилище больше привозного аммиака – и не просто больше, а в несколько раз больше, чем ранее. Это увеличивает наши производственные возможности.

Мы также отремонтировали оборудование в цехах производства азотной кислоты, пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций.

Можно ли больше рассказать о будущих проектах 2020 года?

В первую очередь, будем уделять внимание тем направлениям и проектам, которые позволят обеспечивать стабильную работу цехов и дадут возможность снижать расходные коэффициенты. В том же цехе пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций планируем установить паровую турбину в качестве привода сетевого насоса.

Какой будет эффект?

Это позволит экономить порядка 370 кВт/час электроэнергии и даст возможность снизить себестоимость выработки теплофикационной воды для предприятия.

Какие еще будут приоритетные проекты?

В числе приоритетных направлений – охрана окружающей среды. В нынешнем году планируем провести капитальный ремонт оборудования в цехе нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Это важно не только для "Азота", потому что наше предприятие очищает также и сточные воды всего Северодонецка. В реализацию этих и других проектов планируется инвестировать более 9,5 млн грн.

Есть ли в планах возобновление работы других технологических цехов? Каких именно?

Можно говорить только о различных производственных сценариях. Если рассматривать идеальный вариант, когда мы перерабатываем природный газ, с "включением" мощностей по производству аммиака, то, конечно, хотелось бы возобновить работу цеха по производству карбамида. Мы планово проводим необходимые ремонтные работы, мероприятия по обеспечению работоспособности технологического оборудования по выпуску карбамида. Также в цехе производства карбамида монтируется узел отгрузки карбамида в мягкие контейнеры типа биг-бег. Биг-беги сейчас, наверное, самый востребованный вид упаковки у потребителей сегодня. То есть мы готовимся к позитивному сценарию, увеличению загрузки мощностей комбината. Как будет на самом деле, время покажет.

Ключевые решения будут приниматься акционерами на основе анализа конъюнктуры рынка, возможностей и, как я сказал, цен на сырье.

Какие стратегические цели предприятие ставит перед собой на ближайшее время?

Первое – это улучшение показателей операционной эффективности. Второе – развитие промышленных площадок. Третье – экология.

Приоритетное для нас – люди. Условия труда. Также среди очевидных приоритетов – выполнение производственного плана и выпуск определённого объема продукции. Для хороших производственных результатов в будущем нам нужна база, нужны предпосылки.

Наша задача сейчас – обеспечить стабильность работы в тех очень непростых условиях, которые есть. Когда ситуация более-менее выровняется, станет более благоприятной, мы должны быть готовы использовать наши ресурсы для рывка. Для быстрого роста. Сейчас наша приоритетная задача – произвести, выполнить заключенные контракты, закрыть заказы украинских аграриев – поставить качественную продукцию.