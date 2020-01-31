Це друга частина інтерв'ю з президентом об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександром Каленковим, в якій він розповів нам про наслідки для металургів від введення ринку електроенергії, співпрацю з "Укрзалізницею", а також про взаємини галузі та влади. Щодо останніх у галузі сформувалася неоднозначна позиція: з одного боку - влада ініціювала потрібний для галузі законопроект щодо детінізації операцій з металобрухту, який дозволить прибрати корупційну складову з ломозаготовки, з іншого - підвищення ренти на видобуток залізної руди знизить конкурентноздатність української продукції на зовнішніх ринках і нівелює той плюс, який українська металургія отримує від наявності власної руди. Також внаслідок втрати родовищ коксівного вугілля на непідконтрольних територіях і торговельних обмежень з боку Росії металургам припадають завозити дорогий вугілля з далекого зарубіжжя, що також відбивається на собівартості і б'є по конкурентної переваги вітчизняної металургії. Так що в цілому у галузі досить песимістичні очікування від 2020 року. Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.