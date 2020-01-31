Мінветеранів хоче створити групи для пошуку зниклих безвісти на Донбасі 14:41

Ситуація з імпічментом Трампа не зіпсувала відносини України і США, — Зеленський 14:37

США нададуть $700 млн допомоги Україні в 2020, — Зеленський 13:58

Україна опинилася на 15 сходинці за рівнем оптимізму серед 46 країн 13:42

Опалювальний сезон під загрозою: критичну заборгованість за газ мають 18 підприємств 13:31 Доповнено

СБУ заборонила в'їзд в Україну російському співаку Сюткину 13:21

Помпео назвав умови для зустрічі Трампа і Зеленського в США 13:13

Найбільша металургійна компанія України скоротила виробництво готової продукції на 3% 13:12

Законопроекти про ринок землі, про працю та скасування адвокатської монополії - маніпуляція влади, - Швайка 13:00