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  • Інтерв’ю
  • Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: частина депутатів і чиновників займають незрозумілу для нас позицію". Частина 2
31 січня 2020, пʼятниця, 14:42 2
Інтерв’ю 2020-01-31T14:46:17+02:00
Українські Новини
Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: частина депутатів і чиновників займають незрозумілу для нас

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: частина депутатів і чиновників займають незрозумілу для нас позицію". Частина 2

Степан Крьока, Олександр Усачов
Олександр Каленков.
Олександр Каленков.

Це друга частина інтерв'ю з президентом об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександром Каленковим, в якій він розповів нам про наслідки для металургів від введення ринку електроенергії, співпрацю з "Укрзалізницею", а також про взаємини галузі та влади. Щодо останніх у галузі сформувалася неоднозначна позиція: з одного боку - влада ініціювала потрібний для галузі законопроект щодо детінізації операцій з металобрухту, який дозволить прибрати корупційну складову з ломозаготовки, з іншого - підвищення ренти на видобуток залізної руди знизить конкурентноздатність української продукції на зовнішніх ринках і нівелює той плюс, який українська металургія отримує від наявності власної руди. Також внаслідок втрати родовищ коксівного вугілля на непідконтрольних територіях і торговельних обмежень з боку Росії металургам припадають завозити дорогий вугілля з далекого зарубіжжя, що також відбивається на собівартості і б'є по конкурентної переваги вітчизняної металургії. Так що в цілому у галузі досить песимістичні очікування від 2020 року.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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