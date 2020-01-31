Это вторая часть интервью с президентом объединения предприятий “Укрметаллургпром” Александром Каленковым, в которой он рассказал нам о последствиях для металлургов от введения рынка электроэнергии, сотрудничестве с “Укрзализныцей”, а также о взаимоотношениях отрасли и властей. Относительно последних у отрасли сформировалась неоднозначная позиция: с одной стороны - власти инициировали нужный для отрасли законопроект по детенизации операций с металоломом, который позволит убрать корупционную составляющую из ломозаготовки, с другой - повышение ренты на добычу железной руды снизит конкурентноспособность украинской продукции на внешних рынках и нивелирует тот плюс, который украинская металлургия получает от наличия собственной руды. Также вследствие утраты месторождений коксующихся углей на неподконтрольных территориях и торговых ограничений со стороны России металлургам приходятся завозить дорогой уголь из дальнего зарубежья, что также отражается на себестоимости и бьет по конкурентному преимуществу отечественной металлургии. Так что в целом у отрасли довольно пессимистичные ожидания от 2020 года.

Как на работе металлургов отразилось введение с июля нового рынка электроэнергии?

В июле прошлого года с введением рынка, затраты на электроэнергию у металлургов увеличились на 25-30%. Для многих металлургических производств электроэнергия - существенная составляющая в себестоимости продукции. Особенно серьезно это ударило по электрометаллургическим и ферросплавным предприятиям: так, если в производстве полного цикла доля электроэнергии в себестоимости составляет порядка 8%, то у электрометаллургов и ферросплавщиков - 40% и выше.

Благодаря ряду предпринятых мер, в настоящее время цена на электроэнергию снижается. Мы рассчитываем, что все отношения будут выстроены на рыночных условиях и будут прогнозируемыми. Ситуацию можно было бы улучшить, повысив долю продаж электроэнергии "Энергоатома" на рынке.

В марте "Укрзализныця" повысила тарифы на железнодорожные грузоперевозки на 14,2%, как это, а также другие инициативы "Укрзализныци" отразились на работе металлургов?

С 2017 года тарифы на железнодорожные перевозки увеличились на 15%, затем, в январе 2018 года была так называемая либерализация вагонной составляющей, и в марте 2019 года тарифы увеличились еще на 14,2%. В целом, повышение составило порядка 63 %, и вряд ли какая-либо отрасль в мире может выдержать подобный рост. При этом, нужно понимать, что затраты грузоотправителей возросли намного больше, даже этой значительной цифры. В частности, либерализация вагонной составляющей привела к тому, что цены существенно выросли не только на вагоны "Укрзализныци", но и на частный парк.

В Украине уже сейчас тарифы выше чем в России; более того, они превысили даже ставки в Казахстане. Если говорить о Европе, то там, действительно, ставки выше, но и рынок железнодорожных перевозок там совсем другой. Там возятся грузы с более высокой стоимостью. И мы конкурируем не с Европой, мы конкурируем как раз с Россией и Казахстаном, перевозя ЖРС и металлопродукцию.

Мы все понимаем, что "Укрзализныця" - это государственный монополист, и он крайне неэффективен. В прошлые годы, когда рынки были относительно стабильными, из-за некачественной работы "Укрзализныци" отечественные металлурги ежегодно недопроизвели более 2 млн тонн продукции. Мы очень рассчитываем на то, что "Укрзализныця" будет инвестировать в локомотивы и в расшивку узких мест инфраструктуры. Сегодня "Укрзализныця" не инвестирует даже те средства, которыми располагает. Последние годы "Укрзализныця" выполняет свои инвестиционные планы не более чем на 60%, а в 2019 году - на 40%.

Идут ли сейчас разговоры о новом повышении тарифов на грузоперевозки?

"Укрзализныця" постоянно ведет разговоры на эту тему. Сейчас это касается автоматического повышения тарифов на индекс цен производителей. Они закладывают индекс цен производителей, а сверху добавляют инвестиционную составляющую, которую сложно спрогнозировать. Мы понимаем, что "Укрзализныця" находится не в лучшем состоянии, и износ ее активов составляет порядка 90%. Но вопрос: будут ли эти средства проинвестированы эффективно и по назначению? Поэтому мы выступаем за тарифообразование в зависимости от затрат "Укрзализныци". При этом затраты должны быть справедливыми, и лучше всего их сможет оценить соответствующий независимый орган. Сейчас Министерством инфраструктуры разработан проект закона о Национальной комиссии по регулированию на транспорте (НКРТ). Мы надеемся, что эта комиссия будет создана в ближайшее время, и, как независимый орган, критически подойдет к тем затратам, которые сейчас есть у "Укрзализныци". Тем более, что сама "Укрзализныця" понимает, как можно сократить затраты. Вообще, в условиях кризиса следовало бы ввести мораторий на повышение тарифов.

Есть ли диалог с руководством "Укрзализныци"? Как вы оцениваете работу предправления "Укрзализныци" Кравцова? Сократилась ли в последние годы коррупция в "Укрзализныце"?

Диалог есть, руководство "Укрзализныци" понимает все проблемы, другой вопрос: сможет ли "Укрзализныця" справиться с этими проблемами? Кравцов исполняет обязанности руководителя "Укрзализныци", начиная с августа 2017 года, до этого он также был на руководящих должностях в Министерстве инфраструктуры и Укрзализныци. Как у первого заместителя Министра инфраструктуры и руководителя Укрзализныци, у него было достаточно возможностей значительно улучшить ситуацию на железной дороге, но окончательный вывод по данному вопросу оставим за государством. Надо понимать, что "Укрзализныця" - это огромная кормушка. Отличие последних 3-4 лет, это то, что там кормится несколько групп влияния. Они конкурируют друг с другом, поэтому сложнее стало проводить любые операции, которые связаны с денежными расходами. Тендера и соответственно инвестиционные программы срываются.

Какова ситуация с ломозаготовкой в стране? Какой объем ломозаготовки по итогам 2019 года, как он изменился в сравнении с прошлым годом?

По итогам 2019 года ломозаготовка составила на уровне 3,0 млн тонн, что на 17% меньше, чем 2018 году, объем экспорта при этом рекордно низкий, где-то 62 тыс. тонн, или 2% от всей ломозаготовки, что приятно. По импорту было завезено более 40 тыс. тонн лома. В прошлом году объем экспорта составил 384 тыс. тонн - 10% от всей ломозаготовки. Вообще традиционно на экспорт поставлялось где-то 10-15% от общего объема ломозаготовки, за исключением 2015 года, когда было экспортировано 1,2 млн тонн - 27% от всей ломозаготовки, тогда экспортная пошлина была на уровне 10 евро за тонну. В 2016 году пошлина была временно повышена до 30 евро за тонну, в 2018 году до 42 евро за тонну и в 2019 году до 58 евро за тонну. Конечно, рост пошлины не позволил обеспечить предприятия ломом в полном объеме, но этот процент сейчас превышает 95%. Практически весь лом, который заготавливается в Украине, идет на наши предприятия.

В Верховной Раде принят в первом чтении законопроект № 2426 "О детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом". К каким последствиям для металлургии приведет его принятие?

Законопроект принят в первом чтении, за него проголосовало 313 народных депутатов, мы очень надеемся, что он будет принят в ближайшие месяцы. Этот законопроект позволит вывести из тени работу 15-16 тыс. пунктов первичной ломозаготовки. В тени они находятся по простой причине: государством выдвигаются требования, которые нелогичны и невыполнимы. Делается это специально, чтобы создать возможность для коррупции. Мы хотим данные причины коррупции устранить, и тогда у нас появится большая возможность для развития этого рынка. И в этом вопросе мы выступаем вместе с ломозаготовителями. Крупные ломозаготовительные компании пришли к выводу, что для них выгодно выводить бизнес из тени, делать его максимально прозрачным, поэтому они с нами выступают на одних позициях. К чему это приведет? По нашим подсчетам до 16 млрд гривен сейчас находятся в тени. Обеление рынка создаст возможность инвесторам, в том числе металлургическим компаниям инвестировать в этот бизнес.

О каких размерах инвестиций идет речь?

Ряд металлургических компаний уже заявили, что готовы инвестировать в это направление более 1 млрд гривен. Нужно понимать, что на данный момент, государство от ломозаготовки имеет только нелегальную занятость и экспортную пошлину. Учитывая, что этот рынок можно "обелить", то государство может получать порядка 900 млн гривен дополнительных поступлений в бюджет. При этом мы считаем, что легализация пунктов ломозаготовки приведет к увеличению объемов заготовки лома. Обеспечение прозрачности бизнеса уберет дополнительное давление со стороны фискальных органов, в том числе, и на металлургические предприятия.

В январе депутаты проголосовали за сохранение действующей налоговой базы для ренты на добычу железной руды и увеличили ее ставку с 8,8% до 11-12% в зависимости от цен на руду. Насколько данное решение является приемлемым для металлургов, к каким последствиям для отрасли оно приведет? И можно ли данное решение считать компромиссом?

К анализу существующей ситуации системы рентных платежей по железной руде была привлечена международная компания PWC, обладающая многолетним опытом работы с железорудной отраслью различных стран. Согласно их анализу еще до принятия законопроекта № 1210 рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий в 3 раза больше, чем для российских компаний. Принятый законопроект увеличит налоговую нагрузку еще на 35 %. Как результат, россияне потеснят нас с европейского и китайского рынков.

Таким образом это еще один удар по конкурентоспособности украинского горно- металлургического комплекса. То, что это происходит на фоне глобального кризиса еще больше усилит негативные последствия. Для отрасли это потеря рынков, выручки, рабочих мест. Для Украины, потеря валютной выручки, бюджетных поступлений. Еще один шаг в экономический кризис.

Как обстоит ситуация с обеспечением металлургов коксующимися углями? Какова ситуация с импортом коксующихся углей из России?

Доля импорта угля уменьшается. Если в 2018 году она была на уровне 82%, то за 12 месяцев 2019 года – на уровне 74,9%. До вооруженного конфликта на Донбассе мы добывали достаточно много угля на этой территории. С другой стороны, в украинском угле был избыток вредных примесей, в частности, серы, и его нужно было разбавлять более качественным углем из Кузбасса. С утратой неконтролируемых территорий большую часть месторождений коксующихся углей мы потеряли. Была необходимость импортировать его в том числе из России. Но из года в год российская доля падает, и на сегодняшний день она значительно сократилась. Металлурги завозят более дорогой уголь из дальнего зарубежья, что, кроме прочего, создает дополнительную нагрузку на наши порты.

Как Вам новая власть? Как по-Вашему, есть ли у новых властей стратегия или видение места металлургии в экономике Украины?

Депутаты, чиновники в Кабмине, по-разному настроены. Отсутствует единое мнение по отношению к стратегии развития, к роли государства, к промышленной политике. Не могу сказать, что все плохо. Ряд народных депутатов и чиновников говорят правильные вещи, и мы их полностью поддерживаем. Однако, часть депутатов и чиновников занимают непонятную для нас позицию.

Какие первоочередные шаги могут предпринять власти для улучшение состояния отечественной металлургии?

Прежде всего - это грамотная промышленная политика. Мы не говорим о каких-то льготах и дотациях, которые могут позволить себе другие страны. Такие страны как Россия и Китай, которые просто не стесняясь дотируют свои предприятия или вкладывают огромные средства в инфраструктуру увеличивая внутренний спрос. У нас таких возможностей нет. Мы ожидаем от государства просто грамотную промышленную политику, в том числе не зажимать нас фискальными мерами, которые сейчас озвучиваются: например, дополнительный налог на землю для наших ГОКов, рента, эконалог и так далее. Проводить грамотную тарифную и торговую политику.

Что вы ожидаете от нового 2020 года? Каким он будет для отечественных металлургов? Каковы прогнозы по выпуску продукции?

ГМК Украины завершила 2019 год в состоянии глубокого кризиса, что уже в этом году может обернуться катастрофой для экономической стабильности и национальной безопасности Украины — в частности, это выразится в потере рабочих мест, исчезновении источников поступлений в бюджеты всех уровней, утрате доверия заказчиков и рынков, которые незамедлительно займут внешние конкуренты.

Настроение в металлургической отрасли очень плохое и ожидания сумрачные. Есть вероятность, что наша отрасль может не выдержать, а за ней "эффектом домино" посыплются и другие.

Выйти достойно из этого кризиса можно, если каждый эффективно будет выполнять свою работу и предприятия, и государство.