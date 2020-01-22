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  • Інтерв’ю
  • Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: на найближче майбутнє у нас досить песимістичні очікування. Частина 1
22 січня 2020, середа, 17:16 7
Інтерв’ю 2020-01-22T18:45:12+02:00
Українські Новини
Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: на найближче майбутнє у нас досить песимістичні очікування.

Президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков: на найближче майбутнє у нас досить песимістичні очікування. Частина 1

Степан Крьока, Олександр Усачов
Олександр Каленков
Олександр Каленков

2019 рік був складним для всієї світової металургії. Багато європейських компаній анонсували значне скорочення персоналу. Українська металургія, і без того знекровлена ​​війною, теж виявилася в дуже тяжкій ситуації. Раніше торговельні війни США і Китаю стали причиною введення Білим Домом мит в 25%. Це викликало ланцюгову реакцію по всьому світу: у відповідь на мита США, Європейський союз закрив свій ринок, ввівши квотування імпорту металопродукції, а це в свою чергу призвело до обмежень на ринках Туреччини та Близького Сходу. Несприятлива виявилася і цінова ситуація. Багато виробників виявилися затиснуті в "цінових ножицях". Між високими цінами на руду і низькими на металопродукцію.

Є і внутрішні проблеми. Серед них - низький рівень споживання металопродукції на внутрішньому ринку, агресивний демпінг з боку постачальників китайської продукції. Також негативний вплив на залежну від експорту металургію надав зміцнення гривні. І до цього додалося намір влади значно збільшити рентну навантаження на галузь.

У першій частині інтерв'ю президент об'єднання металургійних підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков розповів Українським Новинам про підсумки 2019 роки для галузі, світові тренди на металургійному ринку, стан внутрішнього ринку і вплив на нього зміцнення гривні.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою. 

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