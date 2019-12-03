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  • Інтерв’ю
  • Гендиректор Uber Eats Україна Ігор Ковальов: люди припинять готувати вдома і будуть більше замовляти страв у ресторанах
03 грудня 2019, вівторок, 12:10 2
Інтерв’ю 2019-12-03T12:15:12+02:00
Українські Новини
Гендиректор Uber Eats Україна Ігор Ковальов: люди припинять готувати вдома і будуть більше замовляти страв у р

Гендиректор Uber Eats Україна Ігор Ковальов: люди припинять готувати вдома і будуть більше замовляти страв у ресторанах

Гендиректор UberEats Україна Ігор Ковальов. Фото: прес-служба.
Гендиректор UberEats Україна Ігор Ковальов. Фото: прес-служба.

Ресторанний бізнес в Україні не стоїть на місці. Так, минулого тижня стало відомо, що, згідно з дослідженнями платформи Allegra Group, Україна посіла третє місце серед європейських країн за кількістю відкритих кав'ярень. При цьому далеко не кожен українець ходить ресторанами хоча б раз на місяць, тим часом бажання стояти на кухні у зайнятого населення виникає все рідше.

Цю дилему мають намір вирішити компанії, що надають сервіс доставки їжі із закладів до дому. У нас така послуга вперше з'явилася минулого року, а тепер за серця і шлунки клієнтів борються вже 4 бізнеси. Серед них і міжнародна компанія Uber, що починала з пасажирських автоперевезень.

UberEats в Україні працює з більш ніж 700 ресторанами в Києві і Львові, а 26 листопада компанія представила новий сервіс по використанню ресторанами як своїх кур'єрів, так і кур'єрів, які знаходяться на платформі UberEats. Україна стала 12 країною в регіоні Європи, Близького Сходу і Африки, де став доступний цей сервіс.

Про те, чого ще чекати від роботи UberEats в Україні, куди рухається ринок доставки їжі Українським Новинам після презентації розповів генеральний директор Uber Eats Україна Ігор Ковальов.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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