Гендиректор Uber Eats Украина Игорь Ковалев: люди перестанут готовить дома и будут больше заказывать блюд в ре

Ресторанный бизнес в Украине не стоит на месте. Так, на прошлой неделе стало известно, что, согласно исследованиям платформы Allegra Group, Украина заняла третье место среди европейских стран по количеству открытых кофеен. При этом далеко не каждый украинец ходит по ресторанам хотя бы раз в месяц, тем временем желание стоять на кухне у занятого населения возникает все реже.

Данную дилемму намерены решить компании, предоставляющие сервис доставки еды из заведений на дом. У нас такая услуга впервые появилась в прошлом году, а теперь за сердца и желудки клиентов ведут борьбу уже 4 бизнеса. Среди них и международная компания Uber, начинавшая с пассажирских автоперевозок.

UberEats в Украине работает с более чем 700 ресторанами в Киеве и Львове, а 26 ноября компания представила новый сервис по использованию ресторанами как своих курьеров, так и курьеров, которые находятся на платформе UberEats. Украина стала 12 страной в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки, где стал доступен этот сервис.

О том, чего еще ждать от работы UberEats в Украине, куда движется рынок доставки еды Українським Новинам после презентации рассказал генеральный директор Uber Eats Украина Игорь Ковалев.

Вы работаете в Украине с февраля. Каких показателей удалось достичь за этот период?

Мы видим большой потенциал Украины как страны в отношении развития сервиса доставки. Проникновение этой услуги находится еще на очень низком уровне, но рынок благодатный. За 9 месяцев, более 700 ресторанов присоединилось к платформе, доставку осуществляют более 1 тыс. курьеров. Что касается объема заказов, то за 6 месяцев количество выросло на 80%, а сумма - более чем в 2 раза. Это очень хороший темп роста, учитывая то, что рынок еще очень молодой и находится в процессе становления.

Оправдались ли ваши ожидания от запуска сервиса?

Мы видим, что рынок развивается в соответствии с ожиданиями компании. Здесь мы видим потребителей, которые все больше и больше заказывают блюда через приложения, видим новые установки, новых потребителей. Стоит отметить, что есть страны, в которых услуга доставки развита гораздо сильнее. Значит, есть к чему стремиться, а сегодняшний запуск новой функции - это одна из инициатив, которая направлена на расширение количества ресторанов-партнеров.

Как вы оцениваете спрос на такой сервис среди украинцев? Сколько людей, по вашему мнению, пользуется подобным?

Я не могу поделиться процентом, но могу сказать, что это очень растущая цифра, причем быстро растущая. Мы понимаем, что в прошлом люди готовили дома, а через какое-то время стали eat out - ходить в рестораны. Сейчас привычка потребителей эволюционирует и развивается дальше - и это часть глобального тренда. Это касается бытовой техники, это касается одежды, это касается и блюд.

Какой, по вашим подсчетам, объем рынка сервисов доставки еды?

Мне не известно какое-то именитое исследование, сделанное надежным мировым или украинским центром. Мы, конечно, как провайдер делаем свои собственные оценки этого сегмента в нашем бизнес-планировании, и цифры нас радуют, но озвучить их мы не можем. Единственное, что доступно, это цифры по Европе - 24,7 млрд долларов продаж к 2023 году. И вы знаете, в Европе эти цифры в принципе проектируют 10%-ый рост каждый год, при том, что ряд европейских рынков очень-очень развиты.

Меняется то, как мы проводим свое время как потребители. Количество людей, занятое в сельском хозяйстве, стремительно уменьшается - в индустриально развитых странах достаточно 1-2% населения, чтобы накормить не только всю страну, а и начать экспортировать. Мы понимаем, что много лет назад люди сами шили себе одежду, теперь мы покупаем себе готовую. Есть мнение, что это коснется и питания. Люди перестанут в таком объеме готовить дома и будут больше заказывать готовых блюд в ресторанах для удаленной доставки. Поэтому мы и работаем в данном направлении.

А вы можете сказать, на каком месте среди европейских стран находится Украина по использованию сервиса?

Сложно ответить на этот вопрос, поскольку у стран разное количество населения, объем рынка, средний доход граждан.

Возвращаясь к конкуренции. Сейчас в Киеве, кроме вас, работает Glovo, не так давно запустились Raketa і Menu.ua. Как вам удается с ними конкурировать?

Самый короткий ответ - это качество. Наше приложение очень удобно для пользователей, оно интуитивно понятно, в нем вшито очень много информационно-технологических ресурсов, которые показывают человеку именно те предложения, которые актуальны для него. Это и подбор ресторанов в соответствии с предыдущими заказами, это оценка времени, в течении которого будет осуществлена доставка, это доверие к бренду, которое помогает клиенту начать пользоваться сервисом, это выбор ресторанов на платформе с разными кухнями и разными сроками приготовления блюд... Также помогает наличие разных ценовых сегментов, сейчас, например, доступен ланч за 120 гривен.

Как вы налаживаете сотрудничество с заведениями? Какие у вас критерии? Какой ценовой сегмент сейчас преобладает?

Мы пытаемся подобрать представителей разных ценовых сегментов, нет концентрации на каком-то одном. Поэтому каждый потребитель может найти что-то для себя. И это правильно, потому что мы должны отвечать на спрос, который есть на рынке, а не диктовать свои взгляды. Это же относится и к кухням, которые представлены.

А все-таки UberEats идет с предложением к ресторану, или ресторан к UberEats?

Здесь обоюдно направлено. Есть и наша инициатива, когда мы приходим в рестораны - например, когда мы запускаем работу в новых городах. Бывают и рестораны, которые связываются с нами и хотят присоединиться.

Делились ли с вами рестораны статистикой, насколько у них в среднем увеличились продажи после запуска UberEats?

К сожалению, по Украине снова-таки не могу сказать. Но если обратимся к исследованию, которое проводилось в Европе, то оно говорит, что 70% ресторанов увидели увеличение продаж за счет роста онлайн-доставки, в том числе через UberEats. Такие же примерно тенденции должны быть справедливы и в Украине, как части Европы.

Что преимущественно заказывают украинцы через ваш сервис?

Мы видим интерес по трем категориям сейчас. Это блюда азиатской кухни (суши, вок, рис), пицца и бургеры. В то же время мы видим, что быстро развивается кухня здорового питания. Однозначно, есть сильный интерес украинцев питаться правильно. Также мы видим растущий интерес к крымско-татарской кухне.

Как у вас проходит сотрудничество с курьерами? Ранее курьеры Glovo бастовали, поскольку их не устраивали условия труда. Как вы решаете такие вопросы, если они возникают?

Мы активно работаем по привлечению курьеров, есть рабочие механизмы по проверке курьеров, выстроены процедуры по обучению. Также система рейтингов позволяет обращать внимание на тех курьеров, которые достигают хороших результатов. Конечно, есть экономическая составляющая - мы стимулируем курьеров для того, чтобы они максимально качественно работали на платформе и чтобы получали высокие оценки как от ресторанов, так и от клиентов.

Как именно вы стимулируете курьеров? Это зависит от оценок, от количества выполненных заказов, от срока доставки?

Это новшество компании. Система поощрения включает много элементов и зависит от многих факторов. Конкретизировать не смогу.

На данный момент на вашем сайте открыта регистрация курьеров в Днепре и Одессе. Означает ли это, что стоит в скором времени ожидать запуска сервиса там?

(Смеется) На сегодня мы работаем только в Киеве и Львове. Думаем в направлении новых городов, но, к сожалению, не могу поделиться информацией о планах компании.