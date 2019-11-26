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  • Інтерв’ю
  • Нардеп Андрій Жупанін: далеко не всі гральні законопроекти вирішують проблему в інтересах суспільства і держави
26 листопада 2019, вівторок, 15:45 3
Інтерв’ю 2019-11-26T16:15:11+02:00
Українські Новини
Нардеп Андрій Жупанін: далеко не всі гральні законопроекти вирішують проблему в інтересах суспільства і держав

Нардеп Андрій Жупанін: далеко не всі гральні законопроекти вирішують проблему в інтересах суспільства і держави

Сергій Босак
АНДРІЙ ЖУПАНІН
АНДРІЙ ЖУПАНІН

Уже 10 років як в Україні заборонений гральний бізнес. При цьому, кожна влада намагається якимось чином його легалізувати, оскільки сам бізнес після законодавчої заборони пішов у підпілля. А це в першу чергу не вигідно державі, оскільки немає надходжень до бюджету, а це чималі гроші. За різними оцінками щорічно гральний бізнес міг би платити в казну близько 6 млрд гривень. У парламенті вже лежать кілька законопроектів, якими пропонується вивести цей бізнес з тіні і дати йому можливість працювати законно. Автори законопроектів впевнені, що легалізація грального бізнесу вигідна в першу чергу самому бізнесу, а держава зобов'язується встановити контроль над ринком і не "вставляти палки в колеса". Про перспективи легалізації грального бізнесу та що він дасть державі ми поговорили з депутатом Верховної Ради від "Слуги народу" Андрієм Жупанін. В інтерв'ю він розповів , як держава буде здійснювати контроль над цим бізнесом, скільки казна отримуватиме надходжень від його діяльності, як будуть боротися з залежними гравцями і чому казино не можна прибрати з вулиць.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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