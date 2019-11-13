Президент Зеленський анонсував одну з найгучніших економічних реформ - легалізацію грального бізнесу. У 2009 році тодішній прем'єр Тимошенко заборонила в Україні казино, зали ігрових автоматів, букмекерство і одноруких бандитів. Закон, який забороняє, прийняли, а ліцензійні умови для букмекерів не змінили. З тих пір в Україні працює кілька компаній на підставі ліцензії 2009 року. Вони платять податки, створюють робочі місця, виступають спортивними спонсорами і активно включилися в процес законотворчості. Чому для України вигідна легалізація і які підводні камені цього процесу запитали Олександра Блохіна, операційного директора компанії Favorit Sport. Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.