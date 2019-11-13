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  • Інтерв’ю
  • Операційний директор компанії Favorit Sport Олександр Блохін: зіграємо по-білому
13 листопада 2019, середа, 11:38 4
Інтерв’ю 2019-11-13T11:45:44+02:00
Українські Новини
Операційний директор компанії Favorit Sport Олександр Блохін: зіграємо по-білому

Операційний директор компанії Favorit Sport Олександр Блохін: зіграємо по-білому

Олександр Мазур
Олександр Блохін. Фото: Jetsetter.ua
Олександр Блохін. Фото: Jetsetter.ua

Президент Зеленський анонсував одну з найгучніших економічних реформ - легалізацію грального бізнесу. У 2009 році тодішній прем'єр Тимошенко заборонила в Україні казино, зали ігрових автоматів, букмекерство і одноруких бандитів. Закон, який забороняє, прийняли, а ліцензійні умови для букмекерів не змінили. З тих пір в Україні працює кілька компаній на підставі ліцензії 2009 року. Вони платять податки, створюють робочі місця, виступають спортивними спонсорами і активно включилися в процес законотворчості. Чому для України вигідна легалізація і які підводні камені цього процесу запитали Олександра Блохіна, операційного директора компанії Favorit Sport.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

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