Президент Зеленский анонсировал одну из самых громких экономических реформ – легализацию игорного бизнеса. В 2009 году тогдашний премьер Тимошенко запретила в Украине казино, залы игровых автоматов, букмекерство и одноруких бандитов. Запрещающий закон приняли, а лицензионные условия для букмекеров не изменили. С тех пор в Украине работает несколько компаний на основании лицензии 2009 года. Они платят налоги, создают рабочие места, выступают спортивными спонсорами и активно включились в процесс законотворчества. Почему для Украины выгодна легализация и какие подводные камни этого процесса спросили у Александра Блохина, операционный директор компании Favorit Sport.

Принимаете участие в рабочей группе по разработке законопроекта?

Да, конечно. Наших экспертов приглашали на рабочие встречи, и это очень правильная тактика со стороны нынешней власти. С одной стороны, рынок не должен диктовать правила игры, но с другой – отлично знает их особенности. Favorit – это подразделение международной беттинговой компании Favbet, которая оперирует во многих странах Европы, сейчас планируем выход на Азиатский континент. Поэтому у нас огромный опыт, есть возможность привлекать европейских юристов, которые привнесли в украинский закон лучшие европейские практики.

Т.е. вы отрицаете, что Favorit работает в России?

Это ерунда, и я знаю кто и зачем распространяет ее в интернете. У Favorit есть единственный собственник, который создал эту компанию 20 лет назад, и она вышла на международный уровень. До 2014 года компания действительно работала России, но после всем известных трагических событий, собственник продал все российские активы, закрыл компанию в Луганской и Донецкой областях и Крыму. И, поверьте, это были многомиллионные убытки, на которые он шел осознанно, не желая никаким образом иметь отношение к стране-агрессору.

Но в Украине работают букмекеры с российской пропиской?

Работают, но это их личная позиция, я не в праве это комментировать.

Проекты законов как-то учитывают фактор "прописки"?

Конечно. Законопроект имеет ряд упреждающих норм, которые "закроют" игровой рынок Украины для российских компаний. Более того, в редакции проекта закона есть норма, которая запрещает выдачу лицензии компании, если среди её акционеров есть лицо с "пропиской" в офшорах, или если не установлены конечные бенефициары.

Останется Интернет, все мы видим сколько онлайн казино рекламируется в интернет

Законопроект предусматривает обязательное лицензирование азартных игр онлайн. Лицензиат обязан иметь дата-центр или в другом виде серверное оборудование в Украине, банковский счет, систему идентификации игроков. Сервисы, которые не имеют лицензии, должны быть заблокированы.

В проекте документа достаточно жестких норм, в том числе и в условиях получения лицензии, ваша компания, как один из основных участников рынка, согласна с ними?

Скажу больше, мы нередко настаивали на ужесточении некоторых норм. Тем более, что мы не изобретали велосипед. Повторюсь, что мы в первую очередь опирались на европейский опыт. Вы правильно сказали, что Favorit один из основных участников рынка, а значит мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы в Украине были адекватные правила сосуществования. Украина сейчас находится в эпицентре внимания мировой гемблинговой индустрии и очень много зависит от того, как мы сейчас себя поведем.

Уникальность сферы азартных игр в том, что она становится фундаментом для развития смежных отраслей. Например, сегмент HoReCa. Сфера услуг активно развивается в тех странах, где в свое время легализовали казино, покер и т.д. Далее, ИТ отрасль, а именно разработчики различного ПО и игрушек. Гемблинг – инновационная отрасль, мы инвестируем миллионы в различные разработки для В2С сегмента (мультифункциональные платформы, one click сервисы и т.д.), а также игры для конечных потребителей. Далее – киберпространство, доля киберспорта среди предпочтений наших игроков растет в геометрической прогрессии.

В конце концов давайте не забывать и про социальную составляющую.

Букмекерские компании и сейчас финансируют спорт, футбольные клубы. Что изменится?

Сейчас мы по большей части преследуем маркетинговые цели и используем спорт как площадку коммуникации с аудиторией. Но хочется большего. Поэтому, в законопроекте предусмотрено создание целевого фонда, в который каждый лицензиат будет перечислять определенную сумму денег. Из этого фонда будут финансировать проекты в направлении культуры, спорта, социальные проекты.

Вы знаете, что детские юношеские спортивные школы исчезают как явление, городские спортивные площадки канули в лету. О каком физическом воспитании в таких условиях можно говорить? В госбюджете на такие вещи денег не хватает, но благодаря целевому фонду ситуацию можно исправить.

Общество разделилось на противников и приверженцев легализации, но первых все-таки больше. Вы не боитесь, так сказать, осуждения и, возможно, даже каких-то крайних мер?

У нас ни один миллион клиентов, которые вместе с нами следят за топовыми спортивными событиями, танцуют под классную музыку, поддерживают нас в различных социальных инициативах. Мы сотрудничаем с разными благотворительными фондами, просто зачастую не говорим об этом. Мы придерживаемся принципов ответственной игры и мониторим поведение игроков. Мы платим налоги в этой стране. И заметьте мы делаем это все даже тогда, когда последние 10 лет государство делало вид, что нас не существует. Негатив вокруг беттинга и гемблинга в Украине создавался искусственно, а сейчас мы ломаем стереотипы.

Какой будет экономический эффект принятия закона о легализации?

Поступления в госбюджет составят несколько миллиардов гривен совокупно от продажи лицензий и уплаты налогов. Никто не скажет вам точно, поскольку нет принятого механизма выдачи лицензий.

Целевой фонд, о котором я говорил выше, пополнится на миллионы гривен.

О косвенных выгодах я даже сейчас не берусь судить. Тут и новые рабочие места, экспортно-импортная деятельность, поскольку мы должны будем завозить специальное оборудование. Кстати, можно воспользоваться перспективой, и открыть R&D центр, который будет разрабатывать и собирать профильное оборудование.

Однозначно вырастит поток туристов, что повлечет за собой развитие сервисной сферы.