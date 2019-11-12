Компанія "Інтерпайп" є одним з найбільших виробників труб і коліс в Україні. При цьому, якщо на ринку коліс спостерігається відносна стабільність, то обсяги продажів труб і в світі і всередині України стрімко знижуються. Усередині країни цьому сприяє зниження споживання труб з боку найбільшої державної газодобувної компанії "Укргазвидобування", а падіння продажів на зовнішніх ринках викликані захисними заходами з боку США і ЄС. З іншого боку на внутрішньому ринку спостерігається агресивна конкуренція з боку імпортерів китайської продукції. Також проблем компанії додав запуск ринку електроенергії в липні поточного року, який фактично підвищив вартість електрики для промспоживачів на 8-10%. При цьому не дивлячись на труднощі, компанія в наступному році має намір реалізувати ряд великих інвестпроектів і інвестувати в розвиток освіти. Про проблеми компанії, пов'язані з торговими війнами, ситуацію на ринках трубної продукції наслідки для промисловості запуску ринку електроенергії, відносинах з державою, а також плани розвитку компанії Українським Новинам розповів директор з економіки та фінансів "Інтерпайпу" Денис Морозов. Повний текст інтерв'ю читайте російською мовою.