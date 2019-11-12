Компания “Интерпайп” является одним крупнейшим производителем труб и колес в Украине. При этом, если на рынке колес наблюдается относительная стабильность, то объемы продаж труб и в мире и внутри Украины стремительно снижаются. Внутри страны этому способствует снижение потребления труб со стороны крупнейшей государственной газодобывающей компании “Укргаздобыча”, а падение продаж на внешних рынках вызваны защитными мерами со стороны США и ЕС. С другой стороны на внутреннем рынке наблюдается агрессивная конкуренция со стороны импортеров китайской продукции. Также проблем компании добавил запуск рынка электроэнергии в июле текущего года, который фактически повысил стоимость электричества для промпотребителей на 8-10%. При этом не смотря на трудности, компания в следующем году намерена реализовать ряд крупных инвестпроектов и инвестировать в развитие образования.

О проблемах компании связанных с торговыми войнами, ситуации на рынках трубной продукции последствиях для промышленности запуска рынка электроэнергии, отношениях с государством, а также планах развития компании Українським Новинам рассказал директор по экономике и финансам “Интерпайпа” Денис Морозов.

Как вы могли бы охарактеризовать текущую конъюнктуру мировых рынков труб и ж/д колес? Какие тренды сейчас наблюдаются?

На рынке трубной продукции сейчас происходит падение практически во всех регионах. Наша главная проблема – это рынок США, где утратило силу в связи с окончанием срока действия соглашение (Suspension Agreement) о неприменении 7,5%-ной антидемпинговой пошлины в отношении труб "Интерпайпа" нефтегазового сортамента. А учитывая еще и 25%-ную пошлину по Section 232, и падение цен в США, мы работаем уже на таком пределе, после которого продажи трубной продукции в США становятся неэффективными.

Ранее сообщалось, что компания начала консультации о неприменении антидемпинговой пошлины в 7,5% на импорт труб в США? Есть ли какой-то прогресс в этом аспекте?

Прогресс есть, но пока что более-менее понятного результата нет. При этом отмечу, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства нас поддерживает.

У вас есть понимание, когда в этом вопросе будет прогресс? Когда это может произойти?

Я не знаю. По своему опыту скажу, что в некоторых вопросах американцы работают быстрее, чем Евросоюз. У Евросоюза есть своя бюрократия, а американцы могут решить вопрос быстрее.

От чего это зависит?

От политической воли.

В апреле Украина начала антидемпинговое расследование в отношении импорт китайской трубной продукции. Позже в СМИ сообщалось о том, что вы потеряли 14% рынка из-за китайцев. Что происходит на украинском рынке сейчас?

Сейчас китайские поставщики трубной продукции заняли почти половину украинского рынка. Это произошло после того, как наш партнер "Укргаздобыча" снизила объемы бурения до минимума, практически прекратила бурить и, соответственно, ушла с рынка закупок труб. Таким образом, емкость рынка труб в Украине уменьшилась. При этом УГД закупала у китайских поставщиков небольшие объемы, и после ее ухода рынок сжался, а доля китайцев стала больше. Более того, трейдеры из "Поднебесной" ведут себя все агрессивнее, нанося нам все больший ущерб.

Каков Ваш прогноз по украинскому рынку труб в среднесрочной перспективе? Потребление будет расти или снижаться?

В настоящий момент рынок труб в Украине стагнирует. Он может вырасти только за счет роста ВВП страны и инвестиций в ЖКХ, когда начнут менять коммунальные трубопроводные системы. То есть, оставшееся наследие СССР. При таком сценарии потребление трубной продукции будет расти. Кроме того, позитивное влияние может оказать рост в украинском секторе машиностроения.

На рынке ж/д колес также наблюдается падение?

В колесном бизнесе у нас стратегия неизменна: мы инвестируем в развитие колесных мощностей для стран дальнего зарубежья. Параллельно мы присутствуем на других рынках, в частности, Таможенном союзе, где сейчас нашими ключевыми торговыми партнерами являются Беларусь и Казахстан. Объем этих рынок одинаков, но за счет того, что мы целенаправленно поставляем в эти страны, наша доля там увеличивается.

А есть ли сейчас новые рынки сбыта, которые интересны для вас?

Что касается рынка ж/д колес, то мы всегда были на всех рынках. Что касается рынка труб, то мы в поиске всегда. Если есть какая-то ниша, куда можно зайти, мы ее находим. Но сейчас глобальный рынок в целом сузился. Да, есть небольшие рынки, например, Бахрейн, но у него небольшие объемы в 5-7 тыс. тонн. А вот рынок США, наоборот, большой, мы туда поставляем 120 тыс. тонн. Поэтому проблема заключается в том, что корневые рынки, в частности, США, невозможно заместить мелкими рынками, такими как Бахрейн.

Как Вы оцениваете работу нового рынка электроэнергии с 1 июля? Сильно ли подскочили цены на электричество для промышленности? Много ли Вы от этого потеряли?

Ничего хорошего об этом т.н. "рынке" электроэнергии сказать не могу. Первичное подорожание составило на 20-25%, но после снижения тарифов "Укрэнерго" на транспортировку в сентябре мы переплачиваем около 8-10%. Проблема заключается в том, что сейчас цена на э/энергию в других странах падает за счет удешевления энергоносителей, но только не в Украине. У нас такая ситуация ничем не обоснована, и она бьет по конкурентоспособности промышленности, которая ориентирована на экспорт.

В чем заключается основная проблема нового рынка электроэнергии?

В том, что сейчас модель рынка электроэнергии неправильная, она нерыночная. Это типично монопольный рынок, где есть несколько игроков-продавцов и много покупателей. Почему? Потому что остальных продавцов фактически убрали. "Энергоатом" сейчас вне рынка, поскольку на него "повесили" спецобязательства (PSO). При этом, определены максимальные цены, установленные НКРЭКУ, и рынок работает только по ним.Как эту монополию можно разбить? Единственный вариант - этот рынок нужно демонополизировать. Во-первых, необходимо вернуть "Энергоатом" на рынок и разбить его на более мелкие компании. Во-вторых, на рынок нужно вернуть "Центрэнерго". В-третьих, открыть импорт э/энергии, без него не будет нормального рынка. Но, к сожалению импорт, в нашу энергосистему возможен только из Беларуси и России.

Какие у вас планы по инвестициям на 2020 год?

Мы намерены завершить два крупных проекта. Сейчас на "Интерпайп НТЗ" завершается пусконаладка нового участка по выпуску мехобработанных ж/д колес для рынков ЕС и США. В трубном сегменте мы также близки к завершению проекта по установке станков для производства нарезных труб под потребности, главным образом, нашего партнера "Укргаздобычи".

Планируете ли освоение новых видов продукции в 2020 году?

Безусловно, мы намерены шаг за шагом расширять сортамент нашей продукции. Планируется увеличить производство осей, колесных пар и труб с термической обработкой.

Сколько составят продажи в трубном и колесном сегментах в 2019?

Сейчас очень тяжело давать прогноз. "Укргаздобыча" и рынок США вносят большую неопределенность по трубами. По колесам можно будем озвучивать предварительные цифры ближе к концу года.

Как Вы оцениваете действия новой власти?

Новая власть - новая надежда. Верим, что будет существенный прогресс.

У новой команды в Кабмине есть видение относительно будущего тяжелой промышленности в Украине?

Они по крайней мере не говорят, что мы "аграрная сверхдержава". Мне это уже нравится. Не может аграрная страна быть богатой. Я не знаю, о какой стране мы говорим. Что такое развитие промышленности? Это тонкий концепт. Это комплекс реформ и создание таких условий, при которых промышленность будет развиваться. Промышленность - это медленные инвестиции, тогда как аграрная отрасль - это быстрые инвестиции: вложил и сразу получил прибыль. В промышленном секторе нужно строить заводы, а это огромные деньги и многолетняя окупаемость. Здесь нужны прозрачные отношения власти и бизнеса, стабильность налогового законодательства. Тогда пойдут инвестиции. Если у нас все будет очень непредсказуемо, то кто сюда придет?

С вами проводились какие-то консультации относительно промышленного развития?

Конечно. Мы движемся, мы работаем. По торговым вопросам мы плотно работаем с Минэкономики. Четко видно, что у ведомства глубокое понимание этих вопросов.

"Интерпайп" сотрудничает с ВУЗами, инвестирует в образование?

Мы будем инвестировать. Это необходимо делать, поскольку, во-первых, новые кадры приходят совсем не того уровня, который нужен. Во-вторых, их очень мало. Сегодня инженерные специальности, к сожалению, не популярны.

Это вообще дорого инвестировать в образование?

Если не инвестировать в образование сегодня, то это будет дороже в сто раз, завтра вообще не будет кадров. На производстве ключевую роль играют люди, поскольку зачем нужны механизмы и станки, если не будет людей, которые будут их обслуживать. Раньше мы считали, что наша задача выпускать трубы и колеса, а роль государства - готовить нам специалистов. Но когда мы увидели, что ситуация с кадрами тяжелейшая, то поняли, что необходимо самим вовлекаться в процесс подготовки кадров.