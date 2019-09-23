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  • Директор по дистрибуції TUI Ukraine Міла Воронцова: Туреччина і Єгипет залишаються пріоритетними навіть після введення безвиза з ЄС
23 вересня 2019, понеділок, 14:36 3
Інтерв’ю 2019-09-23T15:00:12+03:00
Українські Новини
Директор по дистрибуції TUI Ukraine Міла Воронцова: Туреччина і Єгипет залишаються пріоритетними навіть після

Директор по дистрибуції TUI Ukraine Міла Воронцова: Туреччина і Єгипет залишаються пріоритетними навіть після введення безвиза з ЄС

Альона Захарова
Міла Воронцова. Фото: прес-служба TUI Ukraine
Міла Воронцова. Фото: прес-служба TUI Ukraine

Поки українці продовжують сперечатися про те, стало краще жити за останні 5 років чи не стало, подорожувати вони не припиняють. Навіть навпаки - за даними Державної служби статистики, з 2016 року щорічно зростає кількість туристів, яких обслужили туроператор або турагентство. Так, в минулому році поїхали відпочивати 4,56 млн осіб, що на 62,4% більше ніж у 2017 році. При цьому, ті, хто поїхав за кордон, склали 88% всього турпотоку.

Однак скасування візового режиму з країнами ЄС, за словами директора по дистрибуції туроператора TUI Ukraine Міли Воронцової, не стала основною причиною даного тренду. Про те, що ж спонукає українців не сидіти на місці, а також про ринок туризму в Україні експерт розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

Як ви оцінюєте поточний літній туристичний сезон?

Для нашої компанії сезон проходить дуже добре і за нашими планами він повинен завершитися дуже успішно, оскільки в цьому році ми збільшили свій обсяг на 60% в порівнянні з минулим роком. В цілому для України, на мою думку, обсяг ринку збільшився, але не набагато. Це пов'язано з тим, що люди адаптувалися до ситуації постійних змін. Вони стабілізували питання з роботою, трохи заспокоїлися, зрозуміли, що можна не накопичувати "гроші в мішку" і можна починати їх витрачати на те, що приносить задоволення, в тому числі і на подорожі.

(повний текст інтерв'ю читайте російською мовою)

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