Поки українці продовжують сперечатися про те, стало краще жити за останні 5 років чи не стало, подорожувати вони не припиняють. Навіть навпаки - за даними Державної служби статистики, з 2016 року щорічно зростає кількість туристів, яких обслужили туроператор або турагентство. Так, в минулому році поїхали відпочивати 4,56 млн осіб, що на 62,4% більше ніж у 2017 році. При цьому, ті, хто поїхав за кордон, склали 88% всього турпотоку.

Однак скасування візового режиму з країнами ЄС, за словами директора по дистрибуції туроператора TUI Ukraine Міли Воронцової, не стала основною причиною даного тренду. Про те, що ж спонукає українців не сидіти на місці, а також про ринок туризму в Україні експерт розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

Як ви оцінюєте поточний літній туристичний сезон?

Для нашої компанії сезон проходить дуже добре і за нашими планами він повинен завершитися дуже успішно, оскільки в цьому році ми збільшили свій обсяг на 60% в порівнянні з минулим роком. В цілому для України, на мою думку, обсяг ринку збільшився, але не набагато. Це пов'язано з тим, що люди адаптувалися до ситуації постійних змін. Вони стабілізували питання з роботою, трохи заспокоїлися, зрозуміли, що можна не накопичувати "гроші в мішку" і можна починати їх витрачати на те, що приносить задоволення, в тому числі і на подорожі.

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