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  • Екс-депутат Ради Дмитро Святаш: Якщо Зеленський буде використовувати силовиків, то він перетвориться на Порошенко, а Рябошапка – на Луценка
09 вересня 2019, понеділок, 10:03 4
Інтерв’ю 2019-09-09T11:45:13+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Ради Дмитро Святаш: Якщо Зеленський буде використовувати силовиків, то він перетвориться на Пороше

Екс-депутат Ради Дмитро Святаш: Якщо Зеленський буде використовувати силовиків, то він перетвориться на Порошенко, а Рябошапка – на Луценка

Олександр Мазур
Дмитро Святаш. Фото: Дмитро Святаш/Facebook
Дмитро Святаш. Фото: Дмитро Святаш/Facebook

За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад 3000 рейдерських захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через нечистих на руку реєстраторів. Ні для кого не секрет, що часто в рейдерських захопленнях беруть найактивнішу участь правоохоронні органи і суди. Представники нової влади заявляють, що такого більше не повториться. Чіткі та прозорі правила гри для бізнесу - те, що декларує команда Президента Володимира Зеленського. Про це свідчить і нещодавній указ, який покликаний захистити бізнес від рейдерських зазіхань. Документ передбачає розробку і прийняття найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дозволяють рейдерам знищувати конкурентів, захоплювати бізнес і відбирати нерухомість. У результаті рейдерських дій попередньої влади постраждало чимало бізнесменів. Одним з найбільш яскравих прикладів є група компаній АІС, що надає послуги на ринку автомобільного рітейлу. Співробітники компанії, що залишилися без роботи в результаті рейдерських атак, неодноразово пікетували Генпрокуратуру та інші правоохоронні органи, виступаючи проти їхньої сваволі та участі в незаконних діях. Зокрема, протестуючі вимагали притягнути до відповідальності і провести розслідування дій заступника прокурора Києва Павла Кононенка, який, на думку компанії, активно сприяє спробам її рейдерського захоплення. Крім цього, співробітники АІС неодноразово влаштовували акції авто-протесту проти дій національного агентства АРМА.

Чому і як органи прокуратури роблять на цьому бізнес, яка роль у цьому екс-генпрокурора Юрія Луценка і що слід зробити новій владі, щоб не повторити помилки попередньої, ми вирішили дізнатися у колишнього народного депутата Дмитра Святаша, що присвятив боротьбі з рейдерством більшу частину своєї роботи як парламентарія і голови комітету Ради.

Півтора місяці тому закінчилася парламентська кампанія, сформувалася нова ВР, але ви туди не потрапили, вперше з 2002 року, оскільки програли харківському професорові. Як ви вважаєте, чому ви програли?

Насправді прізвище, статус і рід занять того кандидата, якого я програв, не мали жодного значення. Всі старі політики, кожен в своєму окрузі, програли одній людині - Володимиру Зеленському. Це було досить очікувано, хоча ніхто не хотів у це вірити. Завжди здавалося, що моя робота в окрузі повинна бути оцінена людьми, як, втім, і було до цього. Але запит на нові обличчя і рівень довіри на той момент до Президента Зеленського... скажімо так, емоційне перемогло раціональне. Тобто, я по суті програв в 3 турі президентських виборів. Тому, вважаю, що програв гідно, тому що за мене все ж таки проголосувало 22 тисячі осіб - досить велика кількість людей висловила мені довіру.

Тому, я вважаю, що потрапив під жорна історії, тренда, який і стався. Ще раз, прізвище та рід занять людини, якій я програв, не мають значення. Тому що колеги програвали весільному фотографу і тамаді... Ключове слово тут - програв. Просто я підкреслюю, щоб було ясно значення опонента. А опонентом був Президент.

(повний текст інтерв'ю читайте російською мовою)

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