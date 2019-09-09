За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад 3000 рейдерських захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через нечистих на руку реєстраторів. Ні для кого не секрет, що часто в рейдерських захопленнях беруть найактивнішу участь правоохоронні органи і суди. Представники нової влади заявляють, що такого більше не повториться. Чіткі та прозорі правила гри для бізнесу - те, що декларує команда Президента Володимира Зеленського. Про це свідчить і нещодавній указ, який покликаний захистити бізнес від рейдерських зазіхань. Документ передбачає розробку і прийняття найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дозволяють рейдерам знищувати конкурентів, захоплювати бізнес і відбирати нерухомість. У результаті рейдерських дій попередньої влади постраждало чимало бізнесменів. Одним з найбільш яскравих прикладів є група компаній АІС, що надає послуги на ринку автомобільного рітейлу. Співробітники компанії, що залишилися без роботи в результаті рейдерських атак, неодноразово пікетували Генпрокуратуру та інші правоохоронні органи, виступаючи проти їхньої сваволі та участі в незаконних діях. Зокрема, протестуючі вимагали притягнути до відповідальності і провести розслідування дій заступника прокурора Києва Павла Кононенка, який, на думку компанії, активно сприяє спробам її рейдерського захоплення. Крім цього, співробітники АІС неодноразово влаштовували акції авто-протесту проти дій національного агентства АРМА.

Чому і як органи прокуратури роблять на цьому бізнес, яка роль у цьому екс-генпрокурора Юрія Луценка і що слід зробити новій владі, щоб не повторити помилки попередньої, ми вирішили дізнатися у колишнього народного депутата Дмитра Святаша, що присвятив боротьбі з рейдерством більшу частину своєї роботи як парламентарія і голови комітету Ради.

Півтора місяці тому закінчилася парламентська кампанія, сформувалася нова ВР, але ви туди не потрапили, вперше з 2002 року, оскільки програли харківському професорові. Як ви вважаєте, чому ви програли?

Насправді прізвище, статус і рід занять того кандидата, якого я програв, не мали жодного значення. Всі старі політики, кожен в своєму окрузі, програли одній людині - Володимиру Зеленському. Це було досить очікувано, хоча ніхто не хотів у це вірити. Завжди здавалося, що моя робота в окрузі повинна бути оцінена людьми, як, втім, і було до цього. Але запит на нові обличчя і рівень довіри на той момент до Президента Зеленського... скажімо так, емоційне перемогло раціональне. Тобто, я по суті програв в 3 турі президентських виборів. Тому, вважаю, що програв гідно, тому що за мене все ж таки проголосувало 22 тисячі осіб - досить велика кількість людей висловила мені довіру.

Тому, я вважаю, що потрапив під жорна історії, тренда, який і стався. Ще раз, прізвище та рід занять людини, якій я програв, не мають значення. Тому що колеги програвали весільному фотографу і тамаді... Ключове слово тут - програв. Просто я підкреслюю, щоб було ясно значення опонента. А опонентом був Президент.

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