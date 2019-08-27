підписатися на розсилку
0 0
0 0
˟
  • Головна
  • Інтерв’ю
  • Глава кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер: Наша мета - ускладнити розміщення реклами для фейкових акаунтів
27 серпня 2019, вівторок, 11:09 4
Інтерв’ю 2019-08-27T12:15:12+03:00
Українські Новини
Глава кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер: Наша мета - ускладнити розміщення реклами для фейкових акаунтів

Глава кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер: Наша мета - ускладнити розміщення реклами для фейкових акаунтів

Андрій Чернов
Натаніель Глейхер.
Натаніель Глейхер.

Однією з проблем соціальної мережі Facebook є маніпуляція громадською думкою. Для того, щоб здійснювати дану діяльність, зловмисники створюють і координують спеціально створені для цього мережі акаунтів і сторінок. Часто такі мережі використовуються для політичної агітації або спотворення громадської думки шляхом поширення недостовірної та негативної інформації. Детальніше про те, як Facebook бореться з такими зловмисниками, як відслідковуються і видаляються використовуються для маніпуляцій мережі фейковий акаунтів Українським Новинам розповів з глава кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.

Повну версію інтерв'ю читайте російською мовою.

Більше новин про: Facebook Фейковая страница Натаниэль Глейхер

Архів
Новини
У Туреччині обвалився міст. Скріншот: YouTube/VOA News
У Туреччині обвалився міст: люди і мікроавтобус впали у воду 14:23
У Києві на Печерську на літню жінку впало дерево 14:20
Допомогу ніхто не пропонував: З'явилися подробиці жахливої ДТП з участю тещі Притули 14:19
Справа "Роттердам+" розвалюється не тільки в судах, але і в силових структурах,– Бузаров 14:12
За час дії "Роттердам +" зарплати українських шахтарів зросли вдвічі, - екс-глава НКРЕКП 13:36
Суд у Криму відпустив з-під варти кримськотатарського активіста Бекірова, - адвокат Полозов 13:21
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
КДКП вирішила не залучати до дисциплінарної відповідальності Луценка за звинувачення Замани у зраді батьківщини 13:03
Болтон прибув в Україну через декілька годин після анонсу візиту 12:55
За парламентські вибори члени ЦВК заробили по чверті мільйона 12:46 Документ
більше новин
Екс-президент України розповів, що не може заснути без пістолета 12:54
Європейський експерт пояснив необхідність включення витрат на доставку в формулу Роттердам+ 12:03
Нові тарифи "Укрзалізниці" за користування вагонами негативно позначаться на економіці України - голова зернової асоціації 10:42
У мережі розкрили маловідомі факти про мера Одеси Труханова, - ЗМІ 12:08
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
Юрій Голик назвав сім кроків до хороших доріг в Україні 13:06
Київ намагається вже на початку осені відновити рух швидкісного трамвая, - Кличко 17:30
Кличка готують на роль "громовідводу" для команди Зе, яка не зможе знизити тарифи, - Цибулько 16:08
"Роттердам+" забезпечує найнижчу ціну на вугілля на даний момент, - Богданов 12:22
Перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії вдарить по шахтарям, - Москаль 11:13
більше новин
Саміт G7: повертати Росію за стіл рано, але координацію треба зміцнити, – ЗМІ 16:32
На марш Зеленського звозили учасників за рахунок місцевих адміністрацій, переписуючи їх досягнення і контакти 16:34
Саміт у "нормандському форматі" може відбутися в найближчі тижні 22:06
Маневри українського льотчика на винищувачі в Польщі вразили весь світ: з'явилося видовищне відео 00:03
На Донбасі з початку "хлібного перемир'я" загинули вісім бійців ЗСУ 20:50
У Києві за зауваження про недопалок чоловік розгромив під'їзд кувалдою і хотів підірвати гранату 11:22
США ввели другий пакет санкцій проти РФ у зв'язку зі "справою Скрипалів" 10:00
Богдан в ООС. Фото: Юрій Мысягин/Facebook.
Куди хочу туди йду: Богдан прокоментував свою відсутність в Україні на День незалежності 12:24
Росію можна запросити в G7 як гостя, - Макрон 09:44
Сьогодні 100 днів президентства Зеленського: перші підсумки наймолодшого глави України 11:38 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok