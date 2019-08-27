Однією з проблем соціальної мережі Facebook є маніпуляція громадською думкою. Для того, щоб здійснювати дану діяльність, зловмисники створюють і координують спеціально створені для цього мережі акаунтів і сторінок. Часто такі мережі використовуються для політичної агітації або спотворення громадської думки шляхом поширення недостовірної та негативної інформації. Детальніше про те, як Facebook бореться з такими зловмисниками, як відслідковуються і видаляються використовуються для маніпуляцій мережі фейковий акаунтів Українським Новинам розповів з глава кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.\r\nПовну версію інтерв'ю читайте російською мовою.