Одной из проблем социальной сети Facebook является манипуляция общественным мнением. Для того, чтобы осуществлять данную деятельность, злоумышленники создают и координируют специально созданные для этого сети аккаунтов и страниц. Часто такие сети используются для политической агитации или искажения общественного мнения путем распространения недостоверной и негативной информации. Подробнее о том, как Facebook борется с такими злоумышленниками, как отслеживаются и удаляются использующиеся для манипуляций сети фейковых аккаунтов Українським Новинам рассказал с глава кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер.

Какую деятельность ведёт ваш отдел кибербезопасности?

Наша команда ведет расследования по нарушениям что мы называем "скоординированное недостоверное поведение" (когда один или несколько человек ведут аккаунты, с целью обмана по поводу источника информации, которую они распространяют) по всему миру. Мы проводим расследования в отношении отдельных личностей или групп которые злоупотребляют нашей платформой с целью обмана людей о том кто они и насколько популярно мнение, которое они распространяют. Группа может хотеть, чтобы мнение (месседж) которое они распространяют выглядело как внутреннее мнение из страны, когда по факту это мнение распространяется из-за границы, либо группа может хотеть показать, что это независимое мнение, когда на деле оно ассоциируется с государством либо с конкретным кандидатом. В каждом из двух случаев важно, когда мы проведем разбор, мы ведем анализ, основываясь на поведении "актёра", а не на том, что он говорит.

Какая цель тех, кто руководит этими сетями?

Они работают для того, чтобы обмануть людей, скрывая свою личность. Нарушение заключается в том, что люди скрывают свою личность, при этом распространяя специфическую информацию. Аккаунты, которые мы удалили, не были автоматизированы, они управлялись людьми, у нас есть автоматизированная система, которая фиксирует и удаляет попытки создать фейковый аккаунт включая автоматическое создание аккаунта (в очень большом спектре). Мы удаляем миллионы аккаунтов в день и мы делаем это в момент, когда аккаунт был создан.

Мы нашли группу аккаунтов и страниц которые работали вместе. Они были не автоматизированы и управлялись людьми. Мы заблокировали 4 сети, при этом мы не обнаружили их взаимосвязь, каждая из четырех сетей работала отдельно. Одна из них находилась в Тайланде, вторая в России, третья в Украине и четвертая в Гондурасе. Причина, по которой мы говорим о них вместе - потому что все они были замешаны в создании сети аккаунтов с целью ввести в заблуждение о том, кто они и чем занимаются.

Какие еще сети были удалены?

Недавно Facebook удалил 4 сети, которые манипулировали общественным мнением.

Одна из них была расположена в Тайланде и вела деятельность в основном в Тайланде и в США. Было удалено 12 аккаунтов и 10 страниц, у них было около 38 тыс. подписчиков и они потратили около 18 тыс. долларов на продвижение.

Люди, стоящие за этой сетью, использовали фейковые аккаунты и с их помощью они создавали вымышленных персон что бы продвигать свой месседж. Они распространяли темы, которые относились к тайландской политике, например отношения между Китаем и США, протесты в Гонг-Конге и они критиковали демократических активистов в Тайланде. Наше расследование установило, что часть этой активности ведет к людям, которые находятся в Тайланде, но они были связаны с организацией "Новое восточное обозрение", журналом, офис которого расположен в Москве.

Также мы удалили 18 аккаунтов, 9 страниц и 3 группы (80 тысяч подписчиков и потрачено менее 100 долларов на рекламу) которые фокусировались на публичных обсуждениях в Украине, при этом сеть находилась в России. Они работали над тем, чтобы очернить покойных украинских журналистов, увеличить популярность мнений, которые они распространяли, чтобы оно выглядело более популярным, чем оно является на самом деле. Они в основном размещали информацию про украинскую политику и новости включая такие темы как отношения между Россией и Украиной и занимались критикой украинского государства.

Также в расследовании нам помогли фактчекинговые организации и жалобы пользователей

Эта группа была основана в России, но у нас нет достаточного количества улик, чтобы определить, кто конкретно за ней стоит.

В третьей сети мы удалили 83 аккаунта 2 страницы, 29 групп и 5 инстаграм аккаунтов. У них было не менее 35 тысяч подписчиков и было потрачено до 400 долларов на рекламу в сети, которая была расположена на территории Луганской области и России (При этом Глейхер не уточнил, находилась ли сеть на контролируемой или неподконтрольной территории). Основной целью этой сети были публичные обсуждения в Украине. Эта сеть использовалась для того, чтобы обезличить военных в Украине. Они создали группы, которые казались настоящими сообществами военных и они работали над тем, что бы заманивать людей с нашей платформы на свои сайты. Со временем эти группы смещались в политическую область. Контент в основном состоял из местных и политических новостей включая такие темы как вооруженный конфликт на востоке Украины, европейские публичные личности и политика.

И последняя сеть из 181 аккаунтов и 1488 страниц (120 тыс. подписчиков 23 тыс. долларов на рекламу) которые были вовлечены в распространение недостоверной информации в Гондурасе. Сеть была расположена в Гондурасе и была нацелена на публичные обсуждения в стране. Люди, которые стояли за этой сетью, вели страницы, которые выглядели как страницы настоящих пользователей. Они оставляли комментарии и публичные сообщения, для того что бы распространять позитивное мнение о президенте Гондураса.

Наш анализ определил, что часть этой активности ведет к людям, которые ведут социальные сети для правительства Гондураса.

Как много времени заняло проведение этих расследований?

Каждое расследование проходило по-своему. Я думаю, что самое важное, когда мы проводим эти операции, мы должны убедиться, что мы нашли весь спектр поведения злоумышленника. Опять же, когда мы говорим про проведение расследования, они могут занять как несколько часов, так и несколько месяцев. Активность конкретно этих четырех сетей мы обнаружили в начале этого года, те, которые относились к Украине мы обнаружили в марте-апреле этого года, по этому можно сказать, что эти расследования продлились несколько месяцев.

Почему в Луганской области почти не было потрачено денег на рекламу, когда в Тайланде и Гондурасе были потрачены десятки тысяч долларов?

Есть много разных факторов, о которых мы можем говорить и можем доказать, как вы знаете, одна из вещей, на которой мы были сосредоточены в Украине и других странах, где проходили выборы это изучение политической рекламы и ограничение данной рекламы. Тем не менее, в контексте Украины количество рекламы было чрезвычайно малым. При этом сумма в размере 23 тыс. долларов, которые были потрачены на рекламу в Гондурасе тоже является достаточно низкой.

Как много фейковых аккаунтов было заблокировано в Украине за это время?

Когда мы сталкиваемся с "недостоверным поведением" у нас есть 2 пути. В первую очередь у нас есть автоматические системы, которые следят за Facebook и очень быстро определяют и удаляют фейковые аккаунты. Во-вторых у нас есть команда экспертов, которые пользуются разработанными специально для них дополнительными инструментами....

Когда мы блокируем аккаунты по итогам расследования команды, после проведения расследования, то видим, откуда совершалось управление аккаунтом, в какой стране или регион мира.

У нас есть автоматическая система определения фейковых аккаунтов, которая идентифицирует и удаляет фейковые аккаунты практически в момент их создания. В день мы удаляем миллионы таких аккаунтов, ещё до того, как они получат возможность попасть на платформу. Но из-за того, что они удаляются на столько быстро, мы имеем намного меньше информации, об этих аккаунтах, потому что нам необходимо оставить их в Facebook, чтобы понять откуда они берутся, но мы предпочитаем этого не делать. Мы стараемся удалять фейковые аккаунты как можно быстрее. В первом квартале 2019 года мы удалили 2,2 млрд фейковых аккаунтов по всему миру.

По каким признакам система определяет фейковые аккаунты?

Например, мы можем видеть, что там есть люди, которые используют аккаунты, чтобы притворится украинскими военными, и наши следователи видят, что аккаунт на самом деле не управляется реальным человеком

Незадолго до президентских выборов в Украине вы ввели дополнительную идентификацию для размещения рекламы с политическим контентом. И теперь пользователь может видеть, кем оплачен тот или иной пост. Получили ли вы ожидаемый результат от этого?

Мы ввели эту функцию в нескольких странах мира. В этой системе перед тем, как разместить политическую рекламу вы должны подтвердить свою личность, что бы мы были уверены, что вы это вы. И в дополнение использование этой информации сделает невозможным публикацию других рекламных публикаций, так как все будут видеть, кто её оплатил. Наша цель сделать более сложным для иностранных АКТЁРОВ скрывать свою личность и размещать внутреннюю политическую рекламу

У нас был случаи по всему миру, когда иностранные аккаунты пытались поместить рекламу на нашей платформе. Это не значит, что наша система на 100% надёжна. Любой защитный инструмент можно обойти и использовать.

Наша цель усложнить размещение рекламы для фейковых аккаунтов и что бы пользователь видел рекламу и понимал, что происходит. И да, мы достигли этих двух целей, но это не значит, что работа завершена, нам всегда есть куда стремиться. При этом это не значит, что это наш единственный инструмент контроля. Это обеспечивает автоматизированный контроль и потом у нас есть расследования экспертов. Если сложить всё вместе, мы видим признаки того, что это усложнило фейковым аккаунтам размещать рекламу.